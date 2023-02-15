Стало известно, чего россияне ожидают от ВСУ на Восточном фронте

Оккупанты рассчитывают окружить группировку ВСУ

Российские оккупационные войска сконцентрировали в районе Мариуполя группировку численностью до 30 тысяч человек. Враг опасается, что Вооруженные силы Украины нанесут контрудар в этом направлении.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Оккупанты рассматривают Угледарский выступ как плацдарм для наступления ВСУ в направлении Мариуполя и Азовского моря", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, именно с этим связано создание врагом оперативных резервов в районе Мариуполя, где, по разным оценкам, сконцентрировано от 20 до 30 тысяч личного состава.

Как отметил Снегирев, враг пытается прорваться в направлении Курахово и тем самым выйти фактически нам во фланг на линию Краматорск — Славянск.

Кроме того, россияне наносят одновременно удары как со стороны Угледара, так и со стороны Кременной. К тому же, наблюдается активизация боевых действий со стороны Дибровы, где враг таким образом пытается давить на Торское и Ямполевку и, соответственно, на наш второй фланг.

К тому же перед врагом стоит задача, которая заключается в продвижении в направлении Северска с последующим созданием некоего локального "котла" для ВСУ в этом районе.

Что происходит на Восточном фронте

Российские оккупационные войска после активизации боевых действий на фронте ежедневно теряют до тысячи солдат убитыми. Это связано с рядом факторов, которые складываются на фронте.

Российская оккупационная армия имеет примерно десять дней на попытку повторного широкомасштабного наступления в Украине. Но тактика и характер этого пришествия будет отличаться от прошлых атак.

Российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Напомним, последние кадры неудачного российского штурма под Угледаром Донецкой области всколыхнули российское информационное пространство. Военные блоггеры усилили критику командования оккупационной армии, а аналитики пришли к выводу об уровне подготовки солдат армии врага.

Фото: Reuters/Alexander Ermochenko