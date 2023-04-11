Розмінування сільгоспземель: в яких регіонах можна сіяти

В трьох областях України завершили пріоритетне розмінування сільгоспземель. Фото: google.com

В Україні завешили розмінування земель сільськогосподарського призначення у Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Міністерство економіки на своєму сайті.

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За тиждень вибухотехніки обстежили понад 12 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, визначених для першочергового розмінування. Розміновано 2 323 гектари сільгоспземель.

Як розповіли спеціалісти, йдеться про землі, які розташовані на підконтрольних територіях. При цьому у регіонах, де тривають бойові дії, до розмінування увійшли землі, розташовані не ближче 20 кілометрів від лінії активних бойових дій.

"Роботи попереду ще дуже багато і маємо докласти зусиль, щоб пришвидшити розмінування території України. Нам потрібна техніка, в першу чергу машини для розмінування. ДСНС в співпраці з МЗС доручено в стислий термін налагодити контакти з іноземними виробниками на предмет закупівлі чи замовлення таких машин. Окрім того, ми шукаємо техніку в країнах, де така техніка використовувалась раніше та є в наявності. Нарешті, активізуємо роботу з українськими виробниками, готовими працювати в цьому напрямку", — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За планом планувалося та розмінувати в разі потреби:

в Черкаській області — 885 га;

в Запорізькій області — 1 тис. 232 га;

в Дніпропетровській області — 2 тис. 645 га.

Загалом в 9 регіонах України заплановано першочергове обстеження та розмінування в разі потреби 470 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення.

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