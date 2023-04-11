Разминирование сельхозземель: в каких регионах можно сеять
В Украине завершено разминирование земель сельскохозяйственного назначения в Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает Министерство экономики на своем сайте.
За неделю взрывотехники обследовали более 12 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для первоочередного разминирования. Разминировано 2323 гектара сельхозземель.
Как рассказали специалисты, речь идет о землях, расположенных на подконтрольных территориях. При этом в регионах, где продолжаются боевые действия, в разминирование вошли земли, расположенные не ближе 20 километров от линии активных боевых действий.
"Работы впереди еще очень много и должны приложить усилия, чтобы ускорить разминирование территории Украины. Нам нужна техника, в первую очередь машины для разминирования. ГСЧС в сотрудничестве с МИД поручено в сжатые сроки наладить контакты с иностранными производителями на предмет закупки или заказа таких машин. Кроме того, мы ищем технику в странах, где такая техника использовалась раньше и есть. Наконец, активизируем работу с украинскими производителями, готовыми работать в этом направлении", — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
По плану предполагалось разминировать:
- в Черкасской области — 885 га;
- в Запорожской области — 1 тыс. 232 га;
- в Днепропетровской области — 2 тыс. 645 га.
Всего в 9 регионах Украины запланировано первоочередное обследование и разминирование по необходимости 470 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.
Напомним, в Польше команда канадских военных саперов обучает украинских защитников навыкам преодоления минной угрозы на поле боя. Учения продолжаются в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER.