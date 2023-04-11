Разминирование сельхозземель: в каких регионах можно сеять

В трех областях Украины завершили приоритетное разминирование сельхозземель. Фото: google.com

В Украине завершено разминирование земель сельскохозяйственного назначения в Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Министерство экономики на своем сайте.

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За неделю взрывотехники обследовали более 12 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для первоочередного разминирования. Разминировано 2323 гектара сельхозземель.

Как рассказали специалисты, речь идет о землях, расположенных на подконтрольных территориях. При этом в регионах, где продолжаются боевые действия, в разминирование вошли земли, расположенные не ближе 20 километров от линии активных боевых действий.

"Работы впереди еще очень много и должны приложить усилия, чтобы ускорить разминирование территории Украины. Нам нужна техника, в первую очередь машины для разминирования. ГСЧС в сотрудничестве с МИД поручено в сжатые сроки наладить контакты с иностранными производителями на предмет закупки или заказа таких машин. Кроме того, мы ищем технику в странах, где такая техника использовалась раньше и есть. Наконец, активизируем работу с украинскими производителями, готовыми работать в этом направлении", — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

По плану предполагалось разминировать:

в Черкасской области — 885 га;

в Запорожской области — 1 тыс. 232 га;

в Днепропетровской области — 2 тыс. 645 га.

Всего в 9 регионах Украины запланировано первоочередное обследование и разминирование по необходимости 470 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, в Польше команда канадских военных саперов обучает украинских защитников навыкам преодоления минной угрозы на поле боя. Учения продолжаются в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER.