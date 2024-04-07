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Расстрел безоружных украинских пленных — Офис генпрокурора начал расследование

7 апреля 2024 20:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Расстрел безоружных украинских пленных — Офис генпрокурора начал расследование
Российский оккупант. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Офис генерального прокурора приступил к расследованию расстрела безоружных украинских военнопленных. Российские оккупанты убили их в Крынках в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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"Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

В воскресенье, 7 апреля, в одном из Telegram-каналов опубликовали видео, на котором зафиксировано, как российские оккупанты расстреливают троих пленных украинских военнослужащих.

Можно увидеть, как представитель армии РФ производит у безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата.

В описании говорится, что убийство произошло вблизи Крынок Олешковской громады Херсонской области.

"В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", — говорится в сообщении.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты продолжают совершать военные преступления без должного наказания. Противник снова расстрелял украинских военных, которые сдались в плен.

Также 24 февраля российские оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен. Очередное военное преступление захватчиков произошло в Бахмутском районе.

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