Розвідка Британії оцінила ризики РФ зупинити контрнаступ ЗСУ

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Російські солдати продовжують намагатися протистояти контрнаступу ЗСУ на південному фронті. Однак такі дії можуть призвести до розкиду їхніх військ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Читайте також:

Які ризики може зазнати РФ зупиняючи контрнаступ ЗСУ

У повідомленні йдеться, що українські військові на Мелітопольському напрямі у Запорізькій області досягли ключових позицій російської оборони.

Російські війська, у тому числі 58 армія та повітряно-десантні підрозділи, просуваються у бік Куп'янська. Фахівці вважають, що таким чином Росія намагається переключити увагу України та поділити її військові ресурси між двома напрямками: Мелітопольським та Куп'янським. З Великої Британії зазначили, що з початку літа російські успіхи в районі Куп'янська були незначними.

"Дії Росії можуть призвести до того, що її війська виявляться розсіяними, намагаючись блокувати поступ України", — стверджують розвідники.

Повідомлення британської розвідки. Фото: скріншот

Нагадаємо, що військово-політичне керівництво України обрало правильну позицію контрнаступу ЗСУ, що полягає в "малих кроках". Це дозволить зберегти життя українським воїнам, що є найбільшим потенціалом. А час таки на боці України у війні проти Росії.