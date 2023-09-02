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Розвідка Британії оцінила ризики РФ зупинити контрнаступ ЗСУ

2 вересня 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Розвідка Британії оцінила ризики РФ зупинити контрнаступ ЗСУ
Російські солдати. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські солдати продовжують намагатися протистояти контрнаступу ЗСУ на південному фронті. Однак такі дії можуть призвести до розкиду їхніх військ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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У повідомленні йдеться, що українські військові на Мелітопольському напрямі у Запорізькій області досягли ключових позицій російської оборони.

Російські війська, у тому числі 58 армія та повітряно-десантні підрозділи, просуваються у бік Куп'янська. Фахівці вважають, що таким чином Росія намагається переключити увагу України та поділити її військові ресурси між двома напрямками: Мелітопольським та Куп'янським. З Великої Британії зазначили, що з початку літа російські успіхи в районі Куп'янська були незначними.

"Дії Росії можуть призвести до того, що її війська виявляться розсіяними, намагаючись блокувати поступ України", — стверджують розвідники.

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Повідомлення британської розвідки. Фото: скріншот

Нагадаємо, що військово-політичне керівництво України обрало правильну позицію контрнаступу ЗСУ, що полягає в "малих кроках". Це дозволить зберегти життя українським воїнам, що є найбільшим потенціалом. А час таки на боці України у війні проти Росії.

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