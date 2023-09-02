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Разведка Британии оценила риски РФ остановить контрнаступление ВСУ

2 сентября 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разведка Британии оценила риски РФ остановить контрнаступление ВСУ
Российские солдаты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские солдаты продолжают пытаться противостоять наступлению ВСУ на южном фронте. Однако, такие действия могут привести к разбросу их войск.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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В сообщении говорится, что украинские военные на Мелитопольском направлении в Запорожской области достигли ключевых позиций российской обороны.

Российские войска, в том числе 58 армия и воздушно-десантные подразделения, продвигаются в сторону Купянска. Специалисты полагают, что таким образом Россия пытается переключить внимание Украины и разделить ее военные ресурсы между двумя направлениями: Мелитопольским и Купянским. Из Великобритании отметили, что с начала лета российские успехи в районе Купянска были незначительными.

"Действия России могут привести к тому, что ее войска окажутся рассеянными, пытаясь блокировать продвижение Украины", — утверждают разведчики.

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Сообщение британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, что военно-политическое руководство Украины выбрало правильную позицию контрнаступления ВСУ, заключающуюся в "малых шагах". Это позволит сохранить жизнь украинским воинам, что и является самым большим потенциалом. А время все-таки на стороне Украины в войне против России.

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