Розвідка Британії розповіла, хто навчив росіян використовувати техніку як таран з вибухівкою

Російський БТР. Фото: росЗМІ

На фронті з’явилися російські “тарани” — стара військова техніка, начинена вибухівкою. Оскільки подібна практика побутувала в Чечні у 90-х, то, імовірно, росіян навчили цьому саме кадировці.

Про це повідомило у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Техніка з вибухівкою

Британська розвідка зазначила, що у липні було зафіксовано кілька випадків, коли росіяни використовували свою стару техніку як таран.

Техніку, зокрема, БТР, начиняли великою кількістю вибухівки і пускали у напрямку українських позицій. Водій машини зазвичай встигав вискочити до моменту вибуху.

Більшість таких "таранів" не досягали мети, підриваючись раніше, але справляли велике враження на українських захисників.

У кого росіяни навчилися цьому

Британські військові аналітики нагадали, що подібна тактика використовувалася в Росії у 90-і роки, під час двох чеченських воєн.

Також британська розвідка підкреслила, що поява подібних інцидентів в районі Мар’їнки збіглася з появою там чеченських підрозділів.

Тож, імовірно, російські окупанти навчилися цього саме у кадировців.

Британська розвідка про російські "тарани" з вибухівкою на фронті

Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня, з’явилася інформація про те, що ЗСУ завдали удару по базі кадировців у Маріуполі.