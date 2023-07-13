Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Розвідка Британії розповіла, хто навчив росіян використовувати техніку як таран з вибухівкою arrow

Розвідка Британії розповіла, хто навчив росіян використовувати техніку як таран з вибухівкою

13 липня 2023 12:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Розвідка Британії розповіла, хто навчив росіян використовувати техніку як таран з вибухівкою
Російський БТР. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На фронті з’явилися російські “тарани” — стара військова техніка, начинена вибухівкою. Оскільки подібна практика побутувала в Чечні у 90-х, то, імовірно, росіян навчили цьому саме кадировці.

Про це повідомило у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Техніка з вибухівкою

Британська розвідка зазначила, що у липні було зафіксовано кілька випадків, коли росіяни використовували свою стару техніку як таран.

Техніку, зокрема, БТР, начиняли великою кількістю вибухівки і пускали у напрямку українських позицій. Водій машини зазвичай встигав вискочити до моменту вибуху.

Більшість таких "таранів" не досягали мети, підриваючись раніше, але справляли велике враження на українських захисників.

У кого росіяни навчилися цьому

Британські військові аналітики нагадали, що подібна тактика використовувалася в Росії у 90-і роки, під час двох чеченських воєн.

Також британська розвідка підкреслила, що поява подібних інцидентів в районі Мар’їнки збіглася з появою там чеченських підрозділів.

Тож, імовірно, російські окупанти навчилися цього саме у кадировців.

Британська розвідка про російські "тарани" з вибухівкою на фронті
Британська розвідка про російські "тарани" з вибухівкою на фронті

Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня, з’явилася інформація про те, що ЗСУ завдали удару по базі кадировців у Маріуполі.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз