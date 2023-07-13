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Разведка Британии рассказала, кто научил россиян использовать технику как таран со взрывчаткой

13 июля 2023 12:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Разведка Британии рассказала, кто научил россиян использовать технику как таран со взрывчаткой
Российский БТР. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На фронте появились российские "тараны" — старая военная техника, начиненная взрывчаткой. Поскольку подобная практика была в Чечне в 90-х, то, вероятно, россиян научили этому именно кадыровцы.

Об этом сообщило в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Техника со взрывчаткой

Британская разведка отметила, что в июле было зафиксировано несколько случаев, когда россияне использовали свою старую технику в качестве тарана.

Технику, в частности, БТР, начиняли большим количеством взрывчатки и пускали в направлении украинских позиций. Водитель машины обычно успевал выскочить к моменту взрыва.

Большинство таких "таранов" не достигали цели, подрываясь раньше, но производили большое впечатление на украинских защитников.

У кого россияне научились этому

Британские военные аналитики напомнили, что подобная тактика использовалась в России в 90-е годы во время двух чеченских войн.

Также британская разведка подчеркнула, что появление подобных инцидентов в районе Марьинки совпало с появлением там чеченских подразделений.

Поэтому, вероятно, российские оккупанты научились этому именно у кадыровцев.

Британская разведка о российских "таранах" со взрывчаткой на фронте
Британская разведка о российских "таранах" со взрывчаткой на фронте

Напомним, что сегодня, 13 июля, появилась информация о том, что ВСУ нанесли удар по базе кадыровцев в Мариуполе.

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