Разведка Британии рассказала, кто научил россиян использовать технику как таран со взрывчаткой
На фронте появились российские "тараны" — старая военная техника, начиненная взрывчаткой. Поскольку подобная практика была в Чечне в 90-х, то, вероятно, россиян научили этому именно кадыровцы.
Об этом сообщило в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
Техника со взрывчаткой
Британская разведка отметила, что в июле было зафиксировано несколько случаев, когда россияне использовали свою старую технику в качестве тарана.
Технику, в частности, БТР, начиняли большим количеством взрывчатки и пускали в направлении украинских позиций. Водитель машины обычно успевал выскочить к моменту взрыва.
Большинство таких "таранов" не достигали цели, подрываясь раньше, но производили большое впечатление на украинских защитников.
У кого россияне научились этому
Британские военные аналитики напомнили, что подобная тактика использовалась в России в 90-е годы во время двух чеченских войн.
Также британская разведка подчеркнула, что появление подобных инцидентов в районе Марьинки совпало с появлением там чеченских подразделений.
Поэтому, вероятно, российские оккупанты научились этому именно у кадыровцев.
Напомним, что сегодня, 13 июля, появилась информация о том, что ВСУ нанесли удар по базе кадыровцев в Мариуполе.