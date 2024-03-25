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Розвідка Британії розповіла, з якими труднощами зіткнеться РФ, створюючи нові армії

25 березня 2024 17:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Розвідка Британії розповіла, з якими труднощами зіткнеться РФ, створюючи нові армії
Російські військові. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Російська Федерація неодноразово заявляла про плани в поточному році сформувати дві нові армії. Проте, згідно з останніми повідомленнями розвідки Британії, вони можуть зіткнутися з серйозними викликами.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії у Twitter у понеділок, 25 березня.

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Плани Російської Федерації

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 20 березня заявив про намір створити в 2024 році дві армії, які складатимуться з 14 дивізій та 16 бригад. Деталі щодо типу, місцеперння та складу цих військових формувань не були уточнені, але передбачається, що вони включатимуть механізовані, бронетанкові, артилерійські та логістичні підрозділи.

Повідомлення британської розвідки

Нові армії можуть бути частиною ширшої стратегії збільшення кількості бригад у дивізіях та створення нових підрозділів, про що раніше заявлялося. Існує ймовірність, що ці армії будуть достатньо забезпечені особовим складом завдяки попереднім успішним кампаніям з набору в РФ.

"Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми заявами про створення нових підрозділів та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях", — заявили в Міноборони Британії.

Проте, британська розвідка заявила, що через обмеження в підготовці, використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, нові армії можуть зіткнутися з подібними проблемами з ресурсами, які вже спостерігалися раніше.

Нагадаємо, що РФ створює угруповання з понад 100 тисяч солдатів.

Раніше ми писали, що Кремль планує мобілізувати ще 300 тисяч росіян.

Великобританія
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Росія

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