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Разведка Британии рассказала, с каким трудностями столкнется РФ, создавая новые армии

25 марта 2024 17:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Разведка Британии рассказала, с каким трудностями столкнется РФ, создавая новые армии
Российские военные. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российская Федерация неоднократно заявляла о планах в текущем году сформировать две новые армии. Однако, согласно последним сообщениям разведки Британии, они могут столкнуться с серьезными вызовами.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии в Twitter в понедельник, 25 марта.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта заявил о намерении создать в 2024 году две армии, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад. Детали о типе, местонахождении и составе этих военных формирований не были уточнены, но предполагается, что они будут включать механизированные, бронетанковые, артиллерийские и логистические подразделения.

Сообщение британской разведки

Новые армии могут являться частью более широкой стратегии увеличения количества бригад в дивизиях и создания новых подразделений, о чем ранее заявлялось. Существует вероятность, что эти армии будут достаточно снабжены личным составом благодаря предыдущим успешным кампаниям по набору в РФ.

"Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предварительными заявлениями о создании новых подразделений и запланированном увеличении количества бригад в дивизиях", — заявили в Минобороны Британии.

Тем не менее, британская разведка заявила, что из-за ограничений в подготовке, использовании устаревшего оборудования и проблем с инфраструктурой, новые армии могут столкнуться с подобными проблемами с уже наблюдавшимися ресурсами.

Напомним, что РФ создает группировку из более чем 100 тысяч солдат.

Раньше мы писали, что Кремль планирует мобилизовать еще 300 тысяч россиян.

Великобритания
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Россия

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