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Розвідка США попереджала Конгрес про бунт Пригожина, — CNN

25 червня 2023 10:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Розвідка США попереджала Конгрес про бунт Пригожина, — CNN
Бійці ПВК "Вагнер" біля штабу Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Розвідка США знала про бунт Євгена Пригожина і попередила про це Конгрес. Як наголосили обізнані джерела, було важко визначити кінцеві наміри Пригожина.

Про це пише CNN

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У повідомленні йдеться, що на початку поточного тижня американські розвідники повідомили високопоставлених членів Конгресу про рух сил "Вагнера" та посилення військової присутності поблизу Росії. При цьому агенти західних та американських розвідувальних служб виявили ознаки підготовки Пригожина до імовірного кроку, включаючи акумуляцію озброєння та боєприпасів.

Щобільше, одне з джерел CNN зазначає, що твердження Пригожина про брак боєприпасів для операцій в Україні, ймовірно, були навмисною дезінформацією з метою створення передумов для можливого військового виклику російській владі.

Інсайдер, знайомий із розвідувальною інформацією, заявив, що все розвивалося надто швидко і складно було оцінити, наскільки реальною є загроза з боку Пригожина до російського військового командування і куди він планував перекинути свої сили.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що до бунту ПВК "Вагнер" причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. При цьому Данилов стверджує, що білоруський диктатор "хитрий та безпринципний".

Також ми писали, що у розв'язку військового перевороту Президент Володимир Путін просив втрутитися Олександра Лукашенка з певною метою. Глава Кремля не хоче брати на себе відповідальність за все, що обіцяли Пригожину.

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