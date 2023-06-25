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Мятеж от Пригожина: почему переговорщиком избрали Лукашенко

25 июня 2023 04:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мятеж от Пригожина: почему переговорщиком избрали Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В развязку военного переворота Президент Владимир Путин просил вмешаться Александра Лукашенко с определенной целью. Глава Кремля не хочет брать на себя ответственность за все, что наобещали Пригожину.

В этом убеждена пресс-секретарь белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Анна Красулина. В эфире телеканала FREEДОМ она заявила, что российские военные уважают Пригожина больше, чем министра обороны Сергея Шойгу.

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Путин, очевидно, не собирается выполнять обещанное Пригожину. Если бы это было иначе, он сам бы вел переговоры с главой вагнеровцев.

"Путин, у которого в 200 км от Москвы стоял Пригожин, вооруженный до зубов, был готов пообещать ему все. Просто все. Конечно, в таких случаях удобнее обещать не самому, а ртом Александра Григорьевича. Почему? Потому что, во-первых, потом можно будет все свалить на него: это обещал не я, это к Лукашенко вопрос. Во-вторых, Лукашенко будет стараться и действительно пообещает даже больше, что гарантировал Путин", — заявила Красулина.

Ранее мы писали, что российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Причиной Пригожин назвал нежелание проливать русскую кровь.

Также мы писали 24 июня, Путин назвал действия Пригожина "отступничеством" от своего народа и "ударом в спину". Он сравнил это с событиями 1917 года. В отдельных регионах РФ введен режим контртеррористической операции.

Напомним, Евгений Пригожин сообщил, что по позициям его наемников нанесла удар российская армия. Он заявил, что идет "остановить" министра обороны Сергея Шойгу.

Также утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.

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