Разведка США предупреждала Конгресс о бунте Пригожина, — CNN

Бойцы ЧВК "Вагнер" возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Фото: Reuters

Разведка США знала о бунте Евгения Пригожина и предупредила об этом Конгресс. Как подчеркнули осведомленные источники, было трудно определить конечные намерения Пригожина.

Об этом пишет CNN.

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В сообщении говорится, что в начале текущей недели американские разведчики сообщили высокопоставленным членам Конгресса о движении сил "Вагнера" и усилении военного присутствия поблизости от России. При этом, агенты западных и американских разведывательных служб обнаружили признаки подготовки Пригожина к предполагаемому шагу, включая аккумуляцию вооружения и боеприпасов.

Более того, один из источников CNN указывает, что утверждения Пригожина о нехватке боеприпасов для операций на Украине, вероятно, являлись умышленной дезинформацией, с целью создания предпосылок для возможного военного вызова российским властям.

Инсайдер, знакомый с разведывательной информацией, заявил, что все развивалось слишком быстро и сложно было оценить, насколько реальна угроза со стороны Пригожина к российскому военному командованию и куда он планировал перебросить свои силы.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что к бунту ЧВК "Вагнер" причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом Данилов утверждает, что белорусский диктатор "хитрый и беспринципный".

Также мы писали, что в развязку военного переворота Президент Владимир Путин просил вмешаться Александра Лукашенко с определенной целью. Глава Кремля не хочет брать на себя ответственность за все, что наобещали Пригожину.