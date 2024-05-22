Розвідники показали, як нищать російські вантажівки

Російська вантажівка. Фото: Скриншот з відео

На Запорізькому напрямку українські бійці продовжують нищити російську піхоту, а також їхній транспорт. На відео військові показали, як за допомогою дронів підривають вантажівки, які транспортують особовий склад та боєприпаси росіян.

Про це повідомили бійці підрозділу "Кабул 9" ГУР МО України в Telegram у вівторок, 21 травня.

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"Воїни спецпідрозділу "Кабул 9" ГУР МО України продовжують тримати в напрузі російських загарбників на Запорізькому фронті", — йдеться у дописі військових.

Українські розвідники за допомогою безпілотників за один день підірвали кілька російських вантажівок, за допомогою яких окупанти перевозили особовий склад та боєприпаси.

Раніше Третя штурмова бригада показала ефектне відео знищення окупантів та ворожу техніку противника.

Нагадаємо, 19 травня українські військові на відео показали, як був знищений ворожий танк за допомогою дрона.