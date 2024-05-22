Разведчики показали, как уничтожают российские грузовики

Российский грузовик. Фото: Скриншот с видео

На Запорожском направлении украинские бойцы продолжают уничтожать российскую пехоту, а также их транспорт. На видео военные показали, как с помощью дронов взрывают грузовики, транспортирующие личный состав и боеприпасы россиян.

Об этом сообщили бойцы подразделения "Кабул 9" ГУР МО Украины в Telegram во вторник, 21 мая.

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"Воины спецподразделения "Кабул 9" ГУР МО Украины продолжают держать в напряжении российских захватчиков на Запорожском фронте", — говорится в сообщении военных.

Украинские разведчики с помощью беспилотников за один день взорвали несколько российских грузовиков, с помощью которых оккупанты перевозили личный состав и боеприпасы.

Ранее Третья штурмовая бригада показала эффектное видео уничтожения оккупантов и вражескую технику противника.

Напомним, 19 мая украинские военные на видео показали, как был уничтожен вражеский танк с помощью дрона.