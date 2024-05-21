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Українські воїни показали знищення російського танка дроном — ефектне відео

21 травня 2024 09:08
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Відео знищення російського танка українським дроном
Момент удару дрона в танк росіян. Фото: скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Бійці роти ударних БпЛА 47-ї ОМБр показали відео з фронту, на ньому видно, як безпілотник вражає російський танк. Після влучання у бойовій машині окупантів здетонував боєкомплект.

Відео ювелірної роботи бійці виклали у Telegram у неділю, 19 травня.

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На кадрах видно, як невеликий дрон, який зібраний  в Україні з китайських компонентів, за допомогою радянської кумулятивної гранати знищує танк окупантів.

Також у дописі бійці подякували усім, хто їх підтримує.

Нагадаємо, раніше у мережу потрапили кадри, як українські воїни за допомогою дрона нищать групу російських штурмовиків.

Як повідомлялось, український виробник дронів Vyriy розпочав серійне виробництво безпілотників, які без втручання пілота можуть захоплювати ціль і атакувати її. 

росія
ЗСУ
Україна
танки
дрони
війна в Україні
атака
FPV-дрони

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