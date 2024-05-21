Відео знищення російського танка українським дроном

Українські воїни показали знищення російського танка дроном — ефектне відео
Бійці роти ударних БпЛА 47-ї ОМБр показали відео з фронту, на ньому видно, як безпілотник вражає російський танк. Після влучання у бойовій машині окупантів здетонував боєкомплект.
Відео ювелірної роботи бійці виклали у Telegram у неділю, 19 травня.
Російський танк у полум'ї
На кадрах видно, як невеликий дрон, який зібраний в Україні з китайських компонентів, за допомогою радянської кумулятивної гранати знищує танк окупантів.
Також у дописі бійці подякували усім, хто їх підтримує.
Нагадаємо, раніше у мережу потрапили кадри, як українські воїни за допомогою дрона нищать групу російських штурмовиків.
Як повідомлялось, український виробник дронів Vyriy розпочав серійне виробництво безпілотників, які без втручання пілота можуть захоплювати ціль і атакувати її.
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