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Розвідувальні безпілотники та "Ланцет": у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ

3 травня 2023 19:14
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Розвідувальні безпілотники та "Ланцет": у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ
Український військовослужбовець на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збройні Сили України продовжують нищити окупантів та їх техніку. Упродовж цієї доби, 2 травня, українські військові знищили шість дронів російських окупаційних військ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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"Протягом цієї доби, наші захисники знищили 5 розвідувальних БпЛА різних типів та один баражуючий боєприпас "Ланцет", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, авіація Сил оборони за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу противника. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Що відомо про безпілотник "Ланцет"

Баражуючий боєприпас "Ланцет" був вперше продемонстрований у РФ у 2019 році. Цей дрон єдиний в армії РФ має Х-подібні крила. Один або три кілограми і її вибух міг би призвести до значно більшої руйнації самого баражуйочого боєприпасу. 

Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту — до 40 км. Максимальна маса — 12 кг.

Нагадаємо, 3 травня у Миколаївській та Херсонській областях повітряне командування "Південь" знищило чотири ворожі дрони.

У повідомленні йдеться, що сила протиповітряної оборони було розбито два ударні БпЛА "Ланцет", один дрон "Мерлін-ВР", один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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