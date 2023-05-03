Розвідувальні безпілотники та "Ланцет": у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ

Український військовослужбовець на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України продовжують нищити окупантів та їх техніку. Упродовж цієї доби, 2 травня, українські військові знищили шість дронів російських окупаційних військ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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"Протягом цієї доби, наші захисники знищили 5 розвідувальних БпЛА різних типів та один баражуючий боєприпас "Ланцет", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, авіація Сил оборони за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Що відомо про безпілотник "Ланцет"

Баражуючий боєприпас "Ланцет" був вперше продемонстрований у РФ у 2019 році. Цей дрон єдиний в армії РФ має Х-подібні крила. Один або три кілограми і її вибух міг би призвести до значно більшої руйнації самого баражуйочого боєприпасу.

Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, радіус польоту — до 40 км. Максимальна маса — 12 кг.

Нагадаємо, 3 травня у Миколаївській та Херсонській областях повітряне командування "Південь" знищило чотири ворожі дрони.

У повідомленні йдеться, що сила протиповітряної оборони було розбито два ударні БпЛА "Ланцет", один дрон "Мерлін-ВР", один БпЛА оперативно-тактичного рівня.