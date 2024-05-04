Ракеты класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM, характеристики, цена

Ракеты AIM-120 AMRAAM на борту американского авианосца. Фото: Military.com

Украинские воздушные силы готовятся получить на вооружение американские истребители F-16. Об американских же управляемых ракетах класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которые позволят максимально использовать возможности F-16 — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что сказали об AIM-120 AMRAAM в Воздушных силах

Украинские военные летчики завершают свою учебу на американских истребителях F-16. В ближайшее время эти боевые самолеты прибудут в Украину и начнут уничтожать российских оккупантов. Но кроме наличия самих самолетов и подготовки пилотов (а также механиков, обслуживающего персонала), есть еще один важный фактор, который может как усилить работу F-16, так и ослабить влияние американских самолетов.

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Это боеприпасы, которые будут использоваться на американских истребителях в составе Воздушных сил ВС Украины. Именно поэтому спикер ПС майор Илья Евлаш отметил в недавнем комментарии отечественным СМИ, что успешность и эффективность работы украинских летчиков на F-16 будет зависеть от оружия, которым они смогут наносить удары по российским войскам.

Одним из таких эффективных вооружений, по словам Евлаша, могут стать американские ракеты AIM-120 AMRAAM. Эти управляемые ракеты класса "воздух-воздух", отметил майор Воздушных сил, успешно используются вместе с американскими истребителями, которые вскоре прибудут в Украину. Поэтому именно на эти образцы вооружения следует обратить особое внимание.

Основные ракеты для американских самолетов

Для начала отметим тот красноречивый факт, что с производителем этих ракет Вооруженные силы Украины уже хорошо знакомы. Новини.LIVE недавно писали об управляемых авиационных бомбах Paveway IV, которые наша армия, вероятно, получит в свежем пакете британской помощи. Так вот, эти бомбы производит британский филиал концерна Raytheon, который и занимается (с 1997 года — единолично, после поглощения других производителей) производством ракет AMRAAM.

Что такое AIM-120 AMRAAM? Если говорить коротко — это основное вооружение, которое используют все современные американские истребители. Начиная с AV-8B Harrier II (первый полет этого самолета состоялся еще в 1978 году) и заканчивая самыми современными F-35. Что уже более чем положительно характеризует это оружие.

Ракеты AIM-120 AMRAAM – это оружие для ударов по объектам вне прямой видимости. Об этом сигнализирует и дальность поражения разных модификаций ракет, а их уже около десяти. Причем если первые варианты, от AIM-120A (1991 год) до AIM-120C-4 (1999 год), имели дальность от 50 до 70 километров, то начавшая поступать на вооружение американской армии 2007 года модификация AIM-120D может поражать цели на расстоянии до 180 км.

Оружие мощнее российских аналогов

Это означает, что самолеты F-16, использующие такие ракеты, при их пуске находятся далеко за пределами зоны поражения российских аналогов. То есть самолеты, которые использует страна-агрессор на театре военных действий в Украине, будут защищены разве что при использовании самых современных ракет Р-37. Хотя, по информации как украинских летчиков (в частности Владимира Ворошилова, позывной Karaya), так и Воздушных сил ВСУ, максимальная дальность поражения Р-37 во время полномасштабной войны была зафиксирована как 177 километров.

Впрочем, подобные ракеты российская авиация использует нечасто. А в ситуации обстрелов приграничных территорий Украины управляемыми авиабомбами, чем российская авиация сейчас активно занимается, преимущество будет однозначно на стороне американской военной авиатехники.

Боевая часть различных модификаций AMRAAM составляет от 18 до 23 килограммов, скорость полета ракеты — 4М, то есть эта ракета сверхзвуковая, что снижает шансы российской армии уничтожить ее до попадания в цель. Еще одним важным преимуществом является количество таких ракет. По состоянию на 2008 год было известно о 14 тысячах изготовленных AIM-120. Сейчас неофициально говорят о том, что количество таких ракет превысило отметку в 20 тысяч. А использовали их редко — хотя каждый раз эффективно.

Как AMRAAM уничтожали Су и МиГи

Впервые эти ракеты были использованы в боевых действиях зимой 1992-1993 годов в Ираке. Тогда американские истребители F-16 с помощью AMRAAM уничтожили несколько самолетов советского производства, в частности МиГ-23 и МиГ-25. Но главной военной операцией, где отличилось американское оружие, стала воздушная война 1999 года в Югославии.

Тогда только за три дня – с 24 по 26 марта 1999 года – американские F-15 и самолет F-16 королевских военно-воздушных сил Нидерландов уничтожили пять самолетов МиГ-29, которые использовала сербская авиация.

В следующий раз успешное использование AIM-120C было зафиксировано в Сирии. Там самолеты F-16, как американские, так и турецкие, успешно атаковали сушки сирийской армии. А 24 ноября 2015 года турки сбили даже Су-24 воздушно-космических сил Российской Федерации.

Одним словом, ракеты AIM-120 AMRAAM уже показали свою эффективность в борьбе с российской авиационной техникой. Так что те 140 ракет, которые минобороны США заказало для Украины у компании Raytheon еще в прошлом году (общая стоимость этого пакета — 192 миллиона долларов, то есть цена одной единицы 1,37 миллиона долларов США), ПС ВСУ смогут использовать с большой эффективностью. И по крайней мере, уменьшить уровень атак на прифронтовые и приграничные регионы Украины до минимума.