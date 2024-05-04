Ракети класу повітря-повітря AIM-120 AMRAAM, характеристики, ціна

Ракети AIM-120 AMRAAM на борту американського авіаносця. Фото: Military.com

Українські Повітряні сили готуються отримати на озброєння американські винищувачі F-16. Про американські керовані ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, які дозволять максимально використовувати можливості F-16 — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Що сказали про AIM-120 AMRAAM у Повітряних силах

Українські військові льотчики завершують своє навчання на американських винищувачах F-16. У найближчий час ці бойові літаки прибудуть до України і почнуть знищувати російських окупантів. Та, крім наявності самих літаків і підготовки пілотів (а також механіків, обслуговуючого персоналу), є ще один важливий фактор, який може як посилити роботу F-16, так і послабити вплив американських літаків.

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Це боєприпаси, які будуть використовуватися на американських винищувачах у складі Повітряних сил ЗС України. Саме тому речник ПС майор Ілля Євлаш наголосив у нещодавньому коментарі вітчизняним ЗМІ, що успішність і ефективність роботи українських льотчиків на F-16 залежатиме від зброї, якою вони зможуть завдавати ударів по російських військах.

Одним із таких ефективних озброєнь, за словами Євлаша, можуть стати американські ракети AIM-120 AMRAAM. Ці керовані ракети класу "повітря-повітря", наголосив майор Повітряних сил, успішно використовуються разом із американськими винищувачами, які невдовзі прибудуть до України. Тому саме на ці зразки озброєння варто звернути особливу увагу.

Основні ракети для американських літаків

Для початку відзначимо той промовистий факт, що з виробником цих ракет Збройні сили України уже добре знайомі. Новини.LIVE нещодавно писали про керовані авіаційні бомби Paveway IV, які наша армія, імовірно, отримає у свіжому пакеті британської допомоги. Так от, ці бомби виготовляє британська філія концерну Raytheon, який і займається (з 1997 року — одноосібно, після поглинання інших виробників) виробленням ракет AMRAAM.

Що ж таке AIM-120 AMRAAM? Якщо говорити коротко — то це основне озброєння, яке використовують усі сучасні американські винищувачі. Починаючи з AV-8B Harrier II (перший політ цього літака відбувся ще 1978 року) і закінчуючи найсучаснішими F-35. Що уже більш ніж позитивно характеризує цю зброю.

Ракети AIM-120 AMRAAM — це зброя для ударів по об’єктах за межами прямої видимості. Про це сигналізує і дальність ураження різних модифікацій ракет, а їх уже близько десяти. Причому якщо перші варіанти, від AIM-120A (1991 рік) до AIM-120C-4 (1999 рік), мали дальність від 50 до 70 кілометрів — то модифікація AIM-120D, яка почала надходити на озброєння американської армії 2007 року, може вражати цілі на відстані до 180 кілометрів.

Зброя, потужніша за російські аналоги

Це означає, що літаки F-16, які використовують такі ракети, під час їхнього пуску перебувають далеко за межами зони ураження російських аналогів. Тобто літаки, які використовує країна-агресор на театрі воєнних дій в Україні, будуть захищеними хіба за умови використання найсучасніших ракет Р-37. Хоча, за інформацією як українських льотчиків (зокрема, Володимира Ворошилова, позивний Karaya), так і Повітряних сил ЗСУ, максимальна дальність ураження Р-37 під час повномасштабної війни була зафіксована як 177 кілометрів.

Втім, такі ракети російська авіація використовує нечасто. А в ситуації обстрілів прикордонних територій України керованими авіабомбами, чим російська авіація зараз активно займається, перевага буде однозначно на боці американської військової авіатехніки.

Бойова частина різних модифікацій AMRAAM становить від 18 до 23 кілограмів, швидкість польоту ракети — 4М, тобто ця ракета є надзвуковою, що знижує шанси російської армії знищити її до влучання у ціль. Ще однією важливою перевагою є кількість таких ракет. Станом на 2008 рік було відомо про 14 тисяч виготовлених AIM-120. Зараз неофіційно говорять про те, що кількість таких ракет перевищила позначку 20 тисяч. А використовували їх нечасто — хоча кожного разу ефективно.

Як AMRAAM знищували Су та МіГи

Уперше ці ракети були використані у бойових діях узимку 1992-1993 років в Іраку. Тоді американські винищувачі F-16 за допомогою AMRAAM знищили кілька літаків радянського виробництва — зокрема, МіГ-23 та МіГ-25. Та головною військовою операцією, де відзначилася ця американська зброя, стала повітряна війна 1999 року в Югославії.

Тоді тільки за три дні — з 24 по 26 березня 1999 року — американські F-15 та літак F-16 королівських військово-повітряних сил Нідерландів знищили п’ять літаків МіГ-29, які використовувала сербська авіація.

Наступного разу успішне використання AIM-120C було зафіксоване у Сирії. Там літаки F-16, як американські, так і турецькі, успішно атакували Сушки сирійської армії. А 24 листопада 2015-го турки збили навіть Су-24 повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Одним словом, ракети AIM-120 AMRAAM уже продемонстрували свою ефективність у боротьбі із російською авіаційною технікою. Тож ті 140 ракет, які Міноборони США замовило для України у компанії Raytheon ще минулого року (загальна вартість цього пакету — 192 мільйони доларів, тобто ціна однієї одиниці 1,37 мільйона доларів США), ПС ЗСУ зможуть використати з великою ефективністю. І принаймні зменшити рівень атак на прифронтові та прикордонні регіони України до мінімуму.