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Атака БпЛА продолжается — какие области Украины красные на карте тревог

8 апреля 2024 02:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас 8 апреля в Украине
Враг атакует Украину ударными дронами. Фото иллюстративное: Силы обороны юга Украины
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога в Украине в ночь на 8 апреля распространилась на западные области. Также красные на карте тревог одна северная и одна восточная области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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По состоянию на 02:55 тревога охватила пять областей: Ровенскую, Житомирскую, Хмельницкую, Винницкую и Донецкую.

Атака БпЛА продолжается — какие области Украины красные на карте тревог - фото 1
Скриншот карты воздушных тревог alerts.in.ua

Почему объявлена тревога

Тревога в Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областях связана с угрозой применения ударных дронов.

В 01:07 военные предупредили, что ударные БПЛА двигаются в направлении Житомирской области, а 01:12 добавили, что вражеские беспилотники двигаются по территории Винницкой области в западном направлении, поэтому существует угроза для Хмельницкой области.

Атака БпЛА продолжается — какие области Украины красные на карте тревог - фото 2
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 01:48 стало известно, что ударные БпЛА держат курс на Ровенскую область. В 02:29 зафиксировано движение дронов-камикадзе из Хмельницкой области в направлении Житомирской области.

Атака БпЛА продолжается — какие области Украины красные на карте тревог - фото 3
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Тревогу в Донецкой области объявили из-за активности вражеской авиации на восточном направлении. Также в 02:03 военные предупредили, что враг запустил тактической авиацией в Донецкой области управляемые авиабомбы.

Напомним, ночью 8 апреля в Одессе раздались взрывы. Россияне атаковали город ударными беспилотниками.

А вечером в воскресенье, 7 апреля, прогремел взрыв в Кривом Роге Днепропетровской области.

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