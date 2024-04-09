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Атака "Шахедов" продолжается — какие области Украины под угрозой обстрела

9 апреля 2024 01:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Атака "Шахедов" продолжается — какие области Украины под угрозой обстрела
РФ атакует Украину ударными БПЛА.
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас ночью 9 апреля по состоянию на 01:35 объявлена в семи областях Украины. Идет атака ударных беспилотников.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Красные на карте воздушных тревог сейчас Винницкая, Николаевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Полтавская и Донецкая области.

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