Атака "Шахедов" продолжается — какие области Украины под угрозой обстрела
9 апреля 2024 01:35
РФ атакует Украину ударными БПЛА.
Воздушная тревога в Украине сейчас ночью 9 апреля по состоянию на 01:35 объявлена в семи областях Украины. Идет атака ударных беспилотников.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
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Красные на карте воздушных тревог сейчас Винницкая, Николаевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Полтавская и Донецкая области.
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