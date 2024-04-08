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Атака ударних БпЛА — які області України під загрозою

8 квітня 2024 23:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз уночі з 8 на 9 квітня в Україні. Що відомо про атаку ворожих дронів.
Ворог укотре атакує Україну ударними дронами.
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз 8 квітня оголошено у двох південних областях та одній східній. Під небезпекою опинилися Херсонська, Миколаївська та Донецька області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Атака ударних БпЛА — які області України під загрозою - фото 1

Що відомо про атаку ворожих безпілотників пізно ввечері 8 квітня

О 23:03 військові попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Херсонщини. О 23:12 стало відомо, що група "Шахедів" на півдні Херсонщині тримає курс на північний захід. А о 23:30 військові зазначили, що "Шахеди" на півночі Миколаївщини продовжують рухатися на північний захід. О 23:37 повідомили, що на півночі Херсонщини є нова група "Шахедів". Ці дрони рухаються в північному напрямку. 

Атака ударних БпЛА — які області України під загрозою - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" о 23:34 повідомив, що один БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей тримає курс на захід.

Атака ударних БпЛА — які області України під загрозою - фото 3
Скриншот повідомлення моніторингового каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено: Станом на 23:43 з'явилася ще одна пара дронів, один у бік Нікополя, а інший у напрямку Криворізького району. Обидва беспілотники мали північний курс.

Атака ударних БпЛА — які області України під загрозою - фото 4
Скриншот повідомлення моніторингового каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено: Станом на 23:48 тривогу оголосили в Дніпропетровській області, а о 23:54 червоною на карті тривог стала й Запорізька область.

Оновлено: О 00:04 9 квітня Повітряні Сили ЗС України повідомили, що група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на захід. Дві групи безпілотників перебувають на Дніпропетровщині. Одна з них тримає курс на Запоріжжя, друга — на Кам'янське. Також північним курсом рухається нова група "Шахедів" на Херсонщині.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня російські окупанти атакували Полтавську область. Унаслідок цього обстрілу є загиблий та п'ятеро постраждалих, серед яких діти.

 

 

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