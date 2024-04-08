Повітряна тривога зараз уночі з 8 на 9 квітня в Україні. Що відомо про атаку ворожих дронів.

Ворог укотре атакує Україну ударними дронами.

Повітряну тривогу в Україні зараз 8 квітня оголошено у двох південних областях та одній східній. Під небезпекою опинилися Херсонська, Миколаївська та Донецька області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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О 23:03 військові попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Херсонщини. О 23:12 стало відомо, що група "Шахедів" на півдні Херсонщині тримає курс на північний захід. А о 23:30 військові зазначили, що "Шахеди" на півночі Миколаївщини продовжують рухатися на північний захід. О 23:37 повідомили, що на півночі Херсонщини є нова група "Шахедів". Ці дрони рухаються в північному напрямку.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" о 23:34 повідомив, що один БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей тримає курс на захід.

Скриншот повідомлення моніторингового каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено: Станом на 23:43 з'явилася ще одна пара дронів, один у бік Нікополя, а інший у напрямку Криворізького району. Обидва беспілотники мали північний курс.

Скриншот повідомлення моніторингового каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено: Станом на 23:48 тривогу оголосили в Дніпропетровській області, а о 23:54 червоною на карті тривог стала й Запорізька область.

Оновлено: О 00:04 9 квітня Повітряні Сили ЗС України повідомили, що група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на захід. Дві групи безпілотників перебувають на Дніпропетровщині. Одна з них тримає курс на Запоріжжя, друга — на Кам'янське. Також північним курсом рухається нова група "Шахедів" на Херсонщині.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня російські окупанти атакували Полтавську область. Унаслідок цього обстрілу є загиблий та п'ятеро постраждалих, серед яких діти.