Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Севастополь під атакою — мешканці міста скаржаться на гучні вибухи arrow

Севастополь під атакою — мешканці міста скаржаться на гучні вибухи

9 квітня 2024 01:20
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Севастополі зараз, 9 квітня, - мешканці міста скаржаться на гучні вибухи
Севастополь під атакою
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи пролунали у вівторок, 9 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Там повідомляють про сильну атаку на місто.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи у Севастополі  квітня

Попередньо, у ці хвилини ППО відбиває ворожу атаку.

Як повідомили очевидці, одразу кілька гучних виюбухів було чути у Нахімівському районі міста та в акваторії Севастополя.

Офіційної інформації поки не було, про "прильоти" або постраждалих очевидці поки не повідомляють.

Крим
вибух
Севастополь
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку