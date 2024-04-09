Вибухи в Севастополі зараз, 9 квітня, - мешканці міста скаржаться на гучні вибухи

Севастополь під атакою

Вибухи пролунали у вівторок, 9 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Там повідомляють про сильну атаку на місто.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Попередньо, у ці хвилини ППО відбиває ворожу атаку.

Як повідомили очевидці, одразу кілька гучних виюбухів було чути у Нахімівському районі міста та в акваторії Севастополя.

Офіційної інформації поки не було, про "прильоти" або постраждалих очевидці поки не повідомляють.