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Весняний призов у рф: мер Мелітополя вказав на загрозу для жителів окупованих територій

3 квітня 2023 20:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У росії з 1 квітня триває весняний призов до війська
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росіяни з квітня можуть розпочати призов на строкову службу на окупованій території Запорізької області. При тому раніше окупанти запевняли, що не планують призивати до війська юнаків на захоплених територіях України. 

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров

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"Росіяни вчергове збрехали. Спочатку заявили, що молодь з "нових регіонів", тобто окупованих територій, не призиватимуть на службу в армії. Потім самі ж свою брехню спростували", — написав міський голова Мелітополя. 

За словами Федорова, в указі про весняний призов, підписаному російським диктатором володимиром путіним днями, виключень для призовників з окупованих територій немає.

"В будь-який момент нашу молодь можуть призвати в армію і відправити помирати за ворога. Окупанти готові перетворити юнаків на гарматне м'ясо", — наголосив мер.

Він закликав людей терміново виїжджати з окупованих територій, оскільки знаходитись там смертельно небезпечно для всіх.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін раніше підписав указ про весняний призов, який стартував 1 квітня і триватиме до 15 липня. До  російської армії планують залучити ще 147 тисяч людей.

Аналітики ISW припускають, що оголошений з 1 квітня весняний призов до армії може перешкодити росії готувати поповнення для армії, яка воює в Україні. А відправляти набраних у рамках призову солдатів на війну росія, найімовірніше, не буде. 

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