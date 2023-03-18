Буча восстановления Вокзальной и Яблунивской: фоторепортаж

В феврале-марте 2022 года здесь шли самые ожесточенные бои

До конца весны в Буче планируют завершить реконструкцию улицы Вокзальная и Яблунивская, капитальный ремонт тут ведут в 110 домах. Именно эти улицы оказались эпицентром войны и российского вторжения в феврале-марте 2022 года.

В частности по Вокзальной километровые российские колоны пытались прорваться в сторону Ирпеня и захватить Киев. А на Яблунивской, которая находится перпендикулярно Вокзальной, оккупанты безжалостно расстреливали гражданских. Масштабы этой трагедии шокировали мир 1 апреля, после деоккупации.

Новини.LIVE побывали на месте восстановления, и вот как оно выглядит сейчас.

По состоянию на середину марта 2023 года восстановление пострадавших улиц в самом разгаре. Некоторые дома отстраивают с нуля, в некоторых переделывают крышу, кровли, фасады — все, что пострадало во время российского вторжения. Восстановления финансирует некоммерческая американская организация Global Empowerment Mission (GEM).

Напомним, в Киеве полностью отстроили высотку на проспекте Валерия Лобановского 6а. По состоянию на сейчас здесь ничего не напоминает о попадании. Окрашенные фасады, остекленные окна, внутренние работы выполнены. Шесть пострадавших квартир на верхних этажах полностью восстановлены. Однако не все хозяева вернулись домой.