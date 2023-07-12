Мобилизация в Украине — как происходит призыв медиков и кого не возьмут в ВСУ

Мобилизация медицинских работников в Украине. Фото: Новини.LIVE

Более 500 дней в Украине продолжается военное положение и призыв на военную службу граждан. Медицинские работники, которые также являются военнообязанными или резервистами, не исключение. Однако не всех медиков имеют право мобилизовать.

Как происходит призыв в ряды ВСУ медработников, рассказали специалисты портала "Медична справа".

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При каких условиях могут мобилизовать медработников во время военного положения

Как подчеркивают специалисты, мобилизация медицинских работников во время действия военного положения происходит так же, как и мобилизация других категорий граждан.

Таким образом, лица, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования, должны обязательно стать на военный учет.

Медиков могут мобилизовать в военное время при условии, что они:

имеют специальность и/или профессию, которая считается родственной с соответствующей военно-учетной специальностью, которая определяется в перечне, утвержденном Минобороны Украины;

пригодны проходить военную службу по состоянию здоровья;

не имеют оснований для отсрочки.

Призыв на военную службу. Фото: ЖОТЦК и СП

Женщины-медики, состоящие на военном учете, могут быть мобилизованы на военную службу в военное время при условии, что они:

имеют специальность и/или профессию, которая считается родственной с соответствующей военно-учетной специальностью, определившейся в перечне, утвержденном Минобороны Украины;

пригодны проходить военную службу по состоянию здоровья.

Когда медработники не подлежат мобилизации

Военнообязанные медики не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, если они:

забронированные на период всеобщей мобилизации и военного положения в порядке, установленном Кабмином;

признаны ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев);

имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести при защите независимости Украины в АТО;

содержат трое и более детей до 18 лет;

имеют на иждивении детей с инвалидностью;

совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы (до достижения им 23 лет);

детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (до 18 лет);

самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет;

заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися в уходе (в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход).

Призову на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также медицинские работники, которые:

получают профессиональное высшее образование, являются студентами, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися на дневной или дуальной формах получения образования;

являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

являются педагогическими работниками учреждений общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Проверка военно-учетных документов. Фото: ЖОТЦК и СП

Что делать, если получили повестку или вас мобилизуют

Если медику пришло мобилизационное распоряжение, повестка от ТЦК и СП, то он обязан:

прибыть в воинскую часть или сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в документы;

с собой иметь оригиналы документов, указанных в повестке, при необходимости — документы, подтверждающие основания для освобождения от мобилизации;

сообщить руководителю здравоохранения о том, что вас призвали на военную службу.

Если медика мобилизуют в армию во время действия военного положения, то за ним сохраняется и место работы, и должность.

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