Мобілізація в Україні — як відбувається призов медиків та кого не візьмуть до ЗСУ

Мобілізація медичних працівників в Україні. Фото: Новини.LIVE

Понад 500 днів в Україні триває воєнний стан та призов на військову службу громадян. Медичні працівники, які також є військовозобов'язаними або резервістами, не є виключенням. Проте не всіх медиків мають право мобілізувати.

Як відбувається призов до лав ЗСУ медпрацівників, розповіли фахівці порталу "Медична справа".

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За яких умов можуть мобілізувати медпрацівників під час воєнного стану

Як підкреслюють спеціалісти, мобілізація медичних працівників під час дії воєнного стану відбувається так само як і мобілізація інших категорій громадян.

Таким чином особи, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність у закладах професійної, професійно-технічної, професійної вищої чи вищої освіти, повинні обов'язково стати на військовий облік.

Медиків можуть мобілізувати у воєнний час за умови, що вони:

мають спеціальність та/або професію, яка вважається спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, що визначається у переліку, затвердженому Міноборони України;

придатні проходити військову службу за станом здоров'я;

не мають підстав для відстрочення.

Призов на військову службу. Фото: ЖОТЦК та СП

Жінки-медики, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані на військову службу у воєнний час за умови, що вони:

мають спеціальність та/або професію, яка вважається спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, яку визначили у переліку, затвердженому Міноборони України;

придатні проходити військову службу за станом здоров'я.

Коли медпрацівники не підлягають мобілізації

Військовозобов'язані медики не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, якщо вони:

заброньовані на період загальної мобілізації та воєнного стану у порядку, встановленому Кабміном;

визнані ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я (на строк до шести місяців);

мають близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час захисту незалежності України в АТО;

мають на утриманні троє та більше дітей до 18 років;

мають на утриманні дітей з інвалідністю;

повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи (до досягнення ним 23 років);

дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (до 18 років);

самостійно виховують дитину (дітей) до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, які потребують догляду (у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд).

Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також медичні працівники, які:

здобувають професійну вищу освіту, є студентами, асистентами-стажерами, аспірантами та докторантами, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти;

є науковими та науково-педагогічними працівниками закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

є педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Перевірка військово-облікових документів. Фото: ЖОТЦК та СП

Що робити, якщо отримали повістку або вас мобілізують

У випадку, якщо медику прийшло мобілізаційне розпорядження, повістка від ТЦК та СП, то він зобов'язаний:

прибути до військової частини або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, вказані у документи;

з собою мати оригінали документів, вказаних у повістці, за необхідності — документи, які підтверджують підстави для звільнення від мобілізації;

повідомити керівника закладу охорони здоров'я про те, що вас призвали на військову службу.

Якщо медика таки мобілізують до війська під час дії воєнного стану, то за ним зберігається і місце роботи, і посада.

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