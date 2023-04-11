Человек, сливший секретные данные США о состоянии ВСУ, может быть ребенком: детали

Здание Министерства обороны США. Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo

Человек, опубликовавший в Discord засекреченную информацию США о состоянии армии Украины, мог быть ребенком. Он хотел поразить своих подписчиков.

Об этом сообщает Associated Press.

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Издание AP пообщалось с человеком, который сказал, что был участником чат-группы Discord, в которой несколько месяцев появлялись "слитые" документы. Он рассказал, что ему 18 лет, но отказался назвать свое имя.

Участник группы Discord отметил, что он общался с другими людьми, в том числе с лицом, которое "сливало" документы.

"Мы не могли поверить, что происходит", — сказал участник чат-группы.

Человек, который общался с изданием, заявил, что его основной мотивацией для общения со СМИ было очистить репутацию третьего лица, использующего псевдоним "Лукка". Публикации Лукки, содержащие много документов, широко распространялись в социальных сетях.

"Лукка "это просто ребенок". Он просто постоянно публиковал это, чтобы возиться с людьми", — подчеркнул пользователь Discord.

Он решил не называть лицо, которое сначала загрузило документы на Thug Shaker Central или подтверждать информацию, что этот человек работал на правительство США.

Участник чат-группы подчеркнул, что если это лицо арестуют, то он имеет копии "свыше сотни" страниц документов.

Он добавил, что хочет защитить своих собеседников в чате и готов слить секретные документы, если OG арестуют их.

Напомним, в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Также мы писали, что Юсов заявил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.

Добавим, утечка определенной доли конфиденциальной информации о Вооруженных Силах Украины не повлечет за собой серьезных проблем обороноспособности Украины и ее подготовки к контрнаступлению. Однако спецслужбы многих стран-партнеров вынужденно проведут внутренние проверки.