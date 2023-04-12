Кто в мире поможет россии пополнить боезапас

РФ собственноручно вбила кол в возможность получить оружие от главного партнера. Си Цзиньпин и Путин на встрече в Москве 21 марта. Фото: Mikhail Tereshchenko/REUTERS

Война перевалила на второй год, и никто не знает, когда она кончится. А битвы на поле боя, как известно, "удовольствие" дорогостоящее и изнуряющее в ресурсах. "Болезнь" для богатых, так сказать. И если Украине одолеть врага ресурсами помогают ее западные партнеры, то Россия по собственной воле оказалась фактически один на один с проблемой нехватки сил и средств для войны. Ведь ее возможности, не смотря на размеры страны, небезграничны. А значит, их надо где-то отыскивать. В последнее время многие предполагают, что таким хорошим "дядей Сэмом" для России может стать Китай.

На самом ли деле такая версия имеет под собой реальную почву, разбирались Новини.LIVE.

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Боекомплект России опережал арсенал США

Сегодня чуть ли не ребенок уже знает, что война процентов на 90 является войной артиллерии.

По словам военного эксперта, полковника ВСУ Петра Черника, к началу полномасштабного вторжения россияне имели запасов снарядов для артиллерии 122-мм и 152-мм со 120-мм минами включительно в пределах от 15 до 20 миллионов штук.

Петр Черник

"Это — невероятно много. В то же время, для сравнения, армия США к началу этой войны имела в пределах 2,5 миллиона штук снарядов своего основного калибра 155 мм. Так что арсенал россиян превышал почти в 9 раз", — констатировал Черник.

Враг снарядов не жалеет

Стоит отметить, что за все время этой войны россияне уже потратили более 80% этого запаса или его помогли извести ВСУ точными ударами по разным складам в глубоких тылах врага.

А ведь с мая по сентябрь прошлого года враг выставлял ежедневно большие артиллерийские валы от 45 до 80 тысяч снарядов.

"Чтобы представить, какая это колоссальная цифра, следует напомнить, что в 1965 году во Вьетнаме во время битвы в долине Йа-Дранг США выпустили за 53 часа 16 тысяч снарядов и с тех пор ничего подобного до недавно не происходило", — привел сравнительный пример Черник.

Начиная с минувшей осени, продолжил он, у россиян этот показатель расходов боеприпасов начал уменьшаться и к этой минуте достиг показателя в пределах 15 тысяч снарядов в день.

А между тем, предложение российских оружейников не успевает за нуждами войска.

Артиллеристам РФ не хватает снарядов. Фото: росЗМІ

Известно, что сегодняшний ВПК России в месяц способен производить около 125 тысяч снарядов. Это составляет расход примерно в 4 тысяч снарядов в день.

"Итак, даже при нынешних показных расходах в 15 тысяч снарядов в сутки промышленность агрессора способна поставить войскам не более 4 тысяч", — подсчитал полковник ВСУ.

Западный конвейер набирает обороты

Что касается ВСУ, то у них ситуация с "расходниками" постепенно меняется к лучшему. В результате на сегодняшний день украинские Силы обороны отстреливают по врагу от 5 до 7 тысяч снарядов в сутки.

А крупный американский и европейский конвейер уже набирает обороты: если в начале войны США производили около 13 тысяч снарядов в месяц, то сейчас они способны производить по 20 тысяч снарядов.

Таким образом, рассуждает Черник, по всем подсчетам, по состоянию на август объемы производства составят около 50 тысяч снарядов в месяц. И, как считают серьезные эксперты, к осени мы достигнем с россиянами паритета в количестве отстрелянных за сутки снарядов на уровне 7-8 тысяч штук.

США отправляют снаряды в Украину. Фото: defense.gov

"Итак, ничего у них пока не заканчивается и не закончится, — уверяет Черник. — В разрезе сравнения видно, что они лишь стали на путь уменьшения боезатрат. И, что характерно, они уже никогда не смогут выйти на показатели прошлого года. Более того, с каждым месяцем это будет уменьшаться и дойдет до точки возможности промышленности в миллион-полтора в год — их планка производственных возможностей".

Кто подаст россиянину патроны?

В мире осталось лишь несколько стран, которые могут проявить "политическую близорукость" и подать России руку военной помощи.

"Кто и чем им может помочь? В нужном объеме — только Китай. Больше никто!" — уверен Черник.

При этом добавляет он, речь идет и о снарядах, и о боеприпасах к реактивным системам залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч".

Но не только на это богата нынешняя Поднебесная.

Как отмечает украинский офицер, кроме боеприпасов, Китай может предоставить России все, что угодно. Ведь обе страны фактически выросли из одного технологического корня, а китайский военно-промышленный комплекс и его продукция — это абсолютная копия всего советского и всего российского.

"Существует миф, что китайцы могут что-то сами. Это — только миф! Китайцы ничего не могут сами вообще. Это — иллюзия, ложь. Китайцы — это банальные шпионы. Они воруют, копируют и улучшают. Создать хотя бы свой айфон они не могут китайцы — это уникальные копировщики и усовершенствователи. Все, что они имеют из оружия, это — на 99,9% усовершенствованы копии Советского Союза и России. Но оружия у них не то, что много, а в избытке, поскольку они все поставили на конвейер и никогда его не останавливали", — объяснил Черник.

Помощь России — смерти подобна

Однако не следует считать, что Китай пойдет на политическое и экономическое самоубийство ради предстоящего "процветания" России и амбиций ее фюрера.

"Масштабно помогать России китайцам, по моему мнению, мешает экспортно ориентированная экономика. Ведь 80% того, что они производят, они продают в Евро-Атлантический мир", — уверен Черник.

Между тем, стоит отметить, что в случае чего европейский мир выдержит без китайских товаров — он способен замещать сами производственные цепи, которые до сих пор им обеспечивают китайцы в спектре широких товаров, а китайцы не способны это сделать.

Си Цзиньпин во время визита в Москву. Фото: Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov/REUTERS

"Поэтому это в определенной степени является сдерживающим фактором. Хотя абсолютно не правильно считать, что рацио побеждает эмоции: эмоции всегда побеждают рацио. А у людей, которые больны властью присутствуют одни эмоции. А Си Цзиньпин мировой властью уже заболел", — диагностировал ситуацию Черник.

Путин собственноручно поставил крест на оружии

В России любят рубить с плеча, не раздумывая о последствиях. Похоже, тот же принцип исповедует и российский диктатор. И в данном случае — к счастью, для нас.

"Китай уже не будет поставлять оружие России. Ведь заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси фактически нивелировало предварительные договоренности между главой КНР и ним самим. И Пекин по этому поводу уже выразил свое недовольство, потому что рассматривает Республику Беларусь в зоне интересов своего военно- политического влияния для дальнейшей экспансии на Европейском континенте", — комментирует ситуацию военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Даже заявление китайского посла, добавляет он, по поводу того, что высказывания о безграничной дружбе с РФ не более, чем "риторический прием", — яркое тому подтверждение.

По убеждению Снегирева, Китай будет играть собственную игру, чтобы войти в роль "второго" центра принятия решений, и размениваться на поставку оружия РФ, подвергаясь санкциям и политической изоляции со стороны стран Запада, вряд ли будет.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Это исключает попытки Российской Федерации получить военные технологии из КНР. Тем более, по большому счету, большинство из них они тождественны с российскими или советскими образцами с определенной долей собственной китайской модификации", — отмечает Снегирев.

Россия уже не догонит НАТО

Основное, что потребуется России в ближайшее время для войны в Украине, это — снаряды. Ибо, как бы то ни было, на фоне увеличения выпуска снарядов странами НАТО и открытия производства в странах бывшего советского лагеря вопрос о количестве в средствах поражения, плотности артиллерийского огня будет меняться не в пользу Российской Федерации. А учитывая, что санкции все же ударили по ВПК России, вряд ли уже можно вообще ей говорить о возможности потенциального наращивания оружия и боезапаса до уровня стран НАТО.

Сергей Шойгу на объекте ВПК. Фото: Vadim Savitsky/Russian Defence Ministry/REUTERS

В то же время, Снегирев не исключает возможности поставки РФ комплектующих для производства высокотехнологичных образцов вооружения. Это то, чего ей сегодня остро не хватает в результате санкций.

"По моему мнению, в России будет стоять сам вопрос поставки микроэлектроники. Потому что отследить каналы перевозки, учитывая наличие "серых схем" и третьих стран, вряд ли возможно. Поэтому такие угрозы существуют. А поставки самого оружия, тем более тяжелого, мягко" говоря, заметно, а потому — не реально", —спрогнозировал военный эксперт.

Итак, сейчас имеем более-менее обнадеживающую ситуацию. Ведь Россия своими "ядерными" заявлениями фактически плюнула в лицо КНР. Из-за чего ждать в таком случае что-то полезного от Китая ей вряд ли уже стоит.