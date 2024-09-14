Ночная атака по Украине 14 сентября — сколько беспилотников сбили силы ПВО

Военные сбивают дроны. Иллюстративное фото: Воздушное командование "Юг"

В ночь на субботу, 14 сентября, российские войска совершили очередную массированную атаку на Украину, используя ударные беспилотники типа "Шахед". Почти все БпЛА удалось сбить.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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По информации Воздушных сил, радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 76 вражеских дронов, запущенных по направлениям Курска, Ейска и оккупированного Крыма.

Для отражения атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате эффективных действий украинских военных 72 вражеских беспилотника были уничтожены над Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областями.

Кроме того, два дрона потеряли связь на территории Украины, а еще две вернулись в Россию.