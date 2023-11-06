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ДБР расследует обстоятельства гибели бойцов 128-й бригады

6 ноября 2023 12:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ДБР расследует обстоятельства гибели бойцов 128-й бригады
Офицеры 128-й ОГШБр. Фото: Facebook, иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства трагической гибели военных и мирных жителей в результате ракетного удара по населенному пункту в Запорожье. Тогда погибли 19 офицеров 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщили в ДБР.

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Расследование обстоятельств дела и привлечение к ответственности причастных является одной из приоритетных задач ДБР.

"3 ноября 2023 года во время ракетного удара, который враг нанес ракетой типа "Искандер" по селу в Запорожье, погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители", — говорится в сообщении.

Сообщается, что взрывной волной и обломками повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара. Работники ДБР проводят следственные действия, устанавливая детали обстоятельств, которые привели к трагедии.

Также инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.

Ранее мы сообщали, что в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде назвали точное количество погибших в результате удара Российской Федерации.

Напоминаем, что на Закарпатье 6 ноября будет объявлен трехдневный траур по воинам 128-й Закарпатской отдельной горной штурмовой бригады. Они погибли в результате вражеского удара по скоплению военных.

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