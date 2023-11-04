Трагічна загибель військових внаслідок удару РФ на Запоріжжі — що відомо

Шикування військових. Ілюстративне фото: Сергій Лисак

Ворог 3 листопада завдав удару по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Внаслідок чого загинули військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Таку інформацію підтвердили в СтратКомі ЗСУ.

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Також внаслідок російської атаки було поранено і місцевих жителів.

Загибель українських захисників

"Зокрема, (противник. — Ред.) вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині триває розслідування щодо цієї трагедії. В ЗСУ висловили співчуття рідним військових, які загинули внаслідок підступного ракетного удару РФ.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Стратком ЗСУ"

Наразі в самій бригаді не коментують трагедію.

Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров підтвердив загибель бійців з 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", — зазначив він.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Рустема Умєрова

Що відомо про ракетний удар

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Нагадаємо, раніше моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що має достатні підстави вважати, що 5 жовтня саме Російська Федерація завдала ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Внаслідок цього удару загинуло 59 цивільних осіб.