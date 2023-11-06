В 128-й бригаде официально назвали количество погибших в результате удара РФ

Бойцы 128-й ОГШБр на маневрах. Фото: Facebook, иллюстративное

В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде назвали точное количество погибших в результате удара Российской Федерации. Тогда погибли 19 воинов.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

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Сообщение от 128-й ОГШБр. Фото: скриншот

Сколько погибло бойцов 128-й бригады

В результате ракетного удара по офицерам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подразделение потеряло 19 военнослужащих.

Проводится расследование всех обстоятельств этой трагедии. Командование бригады просит воздержаться от распространения какой-либо непроверенной информации по данному инциденту.

"Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что враг 3 ноября нанес удар по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. В результате погибли военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напоминаем, что на Закарпатье 6 ноября будет объявлен трехдневный траур по воинам 128-й Закарпатской отдельной горной штурмовой бригады. Они погибли в результате вражеского удара по скоплению военных.