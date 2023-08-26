Украинская помощь Македонии, ответ во время войны с Россией

Украинский самолет Су-25, спасший Македонию в 2001-м, а в 2022-м вернувшийся воевать с РФ. Фото: Flickr Rob Schleiffert

Молодое украинское государство уже в первые годы своей независимости помогало другим странам, пострадавшим от имперских притязаний. Эта помощь в основном была гуманитарной, но в случае Македонии дошло и до поставки оружия, да и не только его — о чем мы и расскажем в сегодняшнем материале.

Кто напал на Македонию

Бывшая югославская республика Македония (она, кстати, с 1993 года именно так и называлась, в четыре слова, по настоянию Греции) обошлась без серьезных военных конфликтов во время распада СФРЮ. Даже у Словении была небольшая, на полторы недели, война с Сербией летом 1991-го, после провозглашения независимости. Македонцы объявили о самостоятельности спустя некоторое время и сделали это так хитро (даже в вопросе на референдуме указав о предстоящем вступлении в союз с Сербией и Черногорией), что Белград вывел свои войска с македонской территории без всякого выстрела. А в союз власти Скопье так и не вступили.

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Но на рубеже веков у Македонии появилась серьезная военная проблема. Этой проблемой были вооруженные отряды из Косово, регулярно пересекавшие довольно условную границу между Сербией (собственно, Косово) и Македонией. Дело в том, что на севере и западе этой страны живет достаточно много этнических албанцев — вот якобы для защиты этого меньшинства люди, воевавшие против Сербии в Косово, создали для войны в Македонии "Армию национального освобождения".

Официальный Скопье обратился с просьбой о помощи к мировому сообществу. Но ООН свой мандат на миротворческую операцию не предоставила. В Македонии был военный контингент стран НАТО, но в военный конфликт между македонской армией и албанскими повстанцами не вмешивался. Как объяснялось, в Альянсе не хотели развязывания еще одной войны на Балканах, где и так всего за несколько лет до этого удалось утихомирить разнообразную в этническом плане Боснию и Герцеговину.

Но сама македонская армия не могла справиться с албанской "Армией национального освобождения". Ей нужна была авиация. И тут руку помощи протянул президенту Борису Трайчевскому его украинский коллега Леонид Кучма.

Украинские самолеты и вертолеты

По словам тогдашнего заместителя министра иностранных дел Украины Игоря Харченко, Кучма еще в 2000 приказал оказать всю возможную помощь Македонии, если она обратится за помощью. В начале 2001 года Скопье обратился к Киеву. И в эту балканскую страну полетели самолеты и вертолеты.

Всего армия Македонии получила 4 вертолета Ми-8МТ, 10 вертолетов Ми-24В, три самолета Су-25 и один Су-25УБ. Кроме того, позже, летом того же года, украинская сторона предоставила македонской армии и наземную технику — в частности, 30 болгарских танков и 20 бронетранспортеров, которые были отремонтированы и модернизированы именно на украинских заводах.

Украинские Су-25 на службе армии Македонии

Фото: bulgarianmilitary.com

Но это было уже потом, а уже с 23 марта 2001-го украинские вертолеты — которым, кстати, не пришлось лететь издалека, потому что они находились рядом, в Косово, в составе украинского миротворческого контингента, — начали атаковать позиции албанских повстанцев.

Не ожидавшая удара с неба "Армия национального освобождения" вынуждена была отойти на территорию Косово. Впрочем, в начале лета они возобновили свои попытки наступления и даже подошли вплотную к македонской столице Скопье. Албанские повстанцы стояли в районе села Арачиново, в семи километрах до центра Скопье. Ситуация для македонских властей была угрожающей, но в этот момент прибыли еще вертолеты (на этот раз — из Украины) и самолеты. Они и изменили ход войны в пользу Македонии. А 13 августа было подписано Охридское соглашение, которое формально и закончило войну в Македонии.

Самая большая загадка македонской войны

Существует в этой истории один вопрос, на который до сих пор никто по понятным причинам не дал утвердительного официального ответа. Дело в том, что западные СМИ еще тогда, в 2001-м, сообщали, что за штурвалами украинских вертолетов и самолетов во время атак на албанских сепаратистов сидели не македонские военные, а летчики ВСУ.

Одним из главных аргументов в пользу этой версии было то, что у военнослужащих армии Македонии просто не было достаточно опыта (часов налета) для того, чтобы эффективно и успешно управлять украинской авиатехникой. А сами украинцы, пригонявшие вертолеты и самолеты в Македонию, такой опыт имели — в частности, в Афганистане.

Украинский вертолет наносит удар по албанским сепаратистам

Фото: VK "Распад Югославии и военная история Балкан"

До сих пор ни Македония, ни Украина официально этого не признали — хотя, по неофициальным данным, как минимум часть вылетов с ударами по позициям албанцев все же совершили украинские пилоты. Почему обе страны открещивались тогда и делают это до сих пор? Причина ясна — Запад не был в восторге даже от самого снабжения оружием Македонии, украинские дипломаты проводили в Вашингтоне тяжелые и резкие переговоры по этому вопросу. Что уж говорить о непосредственном участии украинских военных в боевых действиях на территории чужого государства.

Поэтому официально ни один украинец не участвовал в военном конфликте в Македонии. А как там было на самом деле, знают только непосредственные участники тех событий.

Македонцы не забыли

В Македонии, кстати, многие помнят ту украинскую помощь. Все-таки страна, как ни крути, стояла в 2001-м на грани распада. Так что украинская авиация и авиаторы (как минимум, в роли инструкторов – это как раз никогда не скрывалось), как бы это пафосно ни звучало, спасли нынешнюю Северную Македонию от исчезновения с политической карты Европы.

Интересно, что через 21 год после завершения той войны и Скопье, и Киев вспомнили о тех самолетах и вертолетах. Теперь они полетели в обратном направлении — из Северной Македонии в Украину. В марте глава минобороны балканской страны Славянка Петровска заявила о передаче ВСУ 12 вертолетов, поставленных тогда, в 2001-м, для борьбы с албанскими сепаратистами — теперь они должны были воевать против российских захватчиков. А летом дошло дело и до штурмовиков Су-25 и Су-25УБ.

Министры обороны Украины и Северной Македонии после соглашения о передаче ВСУ тех же Су-25

Фото: Минобороны Украины

Вот так небольшая по меркам Украины (для Македонии это была, как мы уже увидели, серьезная поддержка) военная помощь далекой балканской стране два десятилетия спустя обернулась в пользу нашего государства.