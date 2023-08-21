Украинская миссия в Грузии, Абхазия война 1993, русский геноцид, украинская помощь

При эвакуации грузинских беженцев. Фото: Павел Пащенко

Почти сразу после распада Советского Союза, ее преемница, Российская Федерация, начала агрессию против своих соседей. Тогда жертвой имперских амбиций Кремля стала еще не Украина, а Грузия, но украинским военным пришлось принять участие в очень важной операции, о которой забыли на долгие 10 лет.

Что произошло на Кавказе

Война на территории Абхазии, где законным грузинским властям противостояли местные сепаратисты, за которыми стояла российская армия, фактически завершилась в сентябре 1993 года, когда россияне, прикрываясь "абхазскими добровольцами", взяли штурмом столицу этой автономии, Сухуми. Но если для военных все закончилось, то для гражданских самый кошмар только начинался.

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Как мы уже увидели на примере российско-украинской войны, на территории, куда приходит русская армия, почти сразу начинаются этнические чистки. Не стала исключением и Абхазия, где до начала войны 1992-93 жило много грузин. Они стали жертвами абхазско-российской резни — а те, кто пытался спастись от кровавой расправы, имели один-единственный выход, через горные перевалы Сванетии (регион Грузии, граничащий и с Абхазией, и с территорией России. — Ред.).

В лагере беженцев

Фото: Павел Пащенко

Около 250 тысяч грузин вынуждены были покинуть свои дома в Абхазии – и большое количество из них пыталось добраться до грузинских территорий именно через горы. Одной из самых серьезных проблем для этих людей стали банды мародеров и преследовавших их убийц. Но потом они столкнулись и с другой — резким похолоданием. На высоте около 3000 метров над уровнем моря фактически замерзали тысячи грузинских беженцев.

Тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварднадзе обратился к миру с просьбой помочь эвакуировать этих людей. Откликнулась по просьбе грузинского лидера одна страна. Украина.

Кто участвовал в спасении грузинских беженцев

По приказу президента Украины Леонида Кравчука правительство сформировало сводный отряд вертолетчиков, который возглавил заместитель командующего 5 Воздушной армией по боевой подготовке генерал-майор Евгений Власенко.

В состав группы вошли:

15 вертолетов Ми-8 из Вапнярки и Херсона — это были новейшие вертолеты на службе ВСУ;

2 вертолета морской авиации Ка-27 из Сак — ввиду сложных условий для посадки, они были очень эффективны;

кроме того, 3 самолета Ил-76, которые везли гуманитарный груз из Германии;

1 самолет Ан-12, перевозивший в Грузию подразделения обеспечения и командования группы.

Всего в Грузию отправился 131 украинский военный, из них собственно вертолетная команда насчитывала 90 человек.

Украинские вертолеты

Фото: Павел Пащенко

8 октября Ан-12 привез в Тбилиси группу рекогносцировки, которая оценила ситуацию и подготовила детальный план операции. А уже 10 началась эвакуация беженцев.

Успешная операция в горах

Ситуацию изначально усложняло то, что грузинские беженцы находились в горах в крайне сложном положении, а унести их всех было нереально. Хотя украинцы и старались — скажем, если в первый день операции было эвакуировано 570 человек, то во второй уже 2162.

"Для нас главным было спасение ослабевших людей, но оставшимся в горах тоже нужно было передать всю помощь, чтобы они продержались до прилета следующего вертолета", — так рассказывал о событиях в горах полковник Валерий Чалый, один из участников операции.

Процесс эвакуации

Фото: Павел Пащенко

Украинские военные не только забирали людей, но и доставляли на местонахождение беженцев еду, теплые вещи, медицинские препараты. Более того, многим людям медицинская помощь оказывалась прямо на месте, потому что везти их было опасно — могли потерять время.

Валерий Чалый рассказывал позже, что работа украинских вертолетников начиналась в 5-6 утра, а заканчивалась поздно ночью. Для того чтобы взять на борт как можно больше людей, была даже снята броня, которая забирала вес. Этот риск оказался оправданным. А при нормах 24 человека на борт иногда брали по 40 человек.

Огонь по беженцам

Броня, впрочем, была не лишняя, потому что по украинским вертолетам, несмотря на красные кресты на бортах, вели постоянный огонь. Подобные случаи мы видели уже во время российской оккупации украинской территории.

Один из участников операции, борттехник Александр Матюшевский, вспоминал, как их вертолет оказался под мощным обстрелом со стороны российско-абхазских войск: "Из-под обстрела вертолет командир вывел, однако немного не рассчитал скорость маневра и массу загруженной машины. В результате мы осуществили слишком сильно уже ускоренную посадку, которую вряд ли можно назвать удачной — чуть ли не разбились".

Но, к счастью, обошлось без потерь. За пять дней операции, совершив 291 вылет, военнослужащие Вооруженных сил Украины спасли 7643 грузинских беженца. А на место нахождения беженцев в горах украинцы перебросили 487 тонн гуманитарных грузов, чтобы дать им возможность дождаться следующих рейсов.

Спасенная украинскими воинами грузинская семья

Фото: Павел Пащенко

Уже 16 октября вертолетная группа вернулась в Украину, а через неделю украинские самолеты тремя рейсами доставили гуманитарную помощь из Германии. На этом спасательная операция была успешно завершена.

Забытый успех

Вскоре после завершения операции, в декабре 1993-го все экипажи украинских вертолетов получили денежные премии. Это была инициатива отечественного министерства обороны.

В Грузии же забыли об огромной помощи украинцев. Как сказал один из представителей ООН — он не мог подумать, что украинцам на подготовку к этой сверхсложной операции потребовался не один месяц, а один день.

Один из участников операции

Фото: Павел Пащенко

Только через 10 лет, 26 мая 2003 года, в День восстановления государственной независимости Грузии Эдуард Шеварднадзе вручил участников миссии государственные награды.