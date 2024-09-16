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ВСУ оказывают давление не только на Курскую область, но и на Кремль — анализ ISW

16 сентября 2024 05:28
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
РФ увеличила количество войск в Курской области — аналитики Института изучения войны
Бойцы ВСУ в Курской области. Фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Для того, чтобы вытеснить подразделения ВСУ из Курской области, россиянам придется значительно увеличить количество своей армии или перебросить большое количество солдат с востока Украины. Армия РФ может увеличить количество своей группировки в Курской области до 70 тысяч солдат.

Такую аналитику приводит Институт исследования войны (ISW).

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Эксперты Института изучения войны отмечают, что командование РФ почти в три раза увеличило военную группировку в Курской области. В отчете аналитиков акцентируется внимание, что точное количество уже переброшенных войск со стороны РФ трудно подсчитать, поскольку остается неизвестным количество подразделений Росгвардии, пограничников или срочников.

Аналитики заключают, что успехи ВСУ в Курской области создали большое давление на Кремль, поэтому вместо усиления фронта на востоке Украины армии РФ пришлось бросать подкрепление именно в Курскую область.

"Российская контрнаступательная операция по вытеснению ВСУ из Курской области, скорее всего, потребует еще большего количества личного состава и материальных средств, чем сконцентрированная в этом регионе. И, как следствие, нужно привлечь дополнительную передислокацию войск с территории Украины", — отмечается в отчете.

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