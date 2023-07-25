ATACMS, когда ракеты получат ВСУ, украинский аналог

Запуск баллистической ракеты ATACMS. Фото: Википедия

Американские дальнобойные ракеты ATACMS вместе с другими образцами такого вооружения уничтожат российскую военную логистику на оккупированных территориях Украины и сделают войну для россиян бесперспективной. Но вместе с тем Украина должна продолжать разработку собственных ракет большой дальности.

Что такое ATACMS, и зачем они Украине

Твердотопливная тактическая баллистическая ракета ATACMS, разработанная американской компанией Lockheed Martin, — это по сути целое ракетное семейство, появившееся на свет еще в 1988 году и до сих пор успешно производимое для нужд вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и не только. Операторами этих ракет, кроме США, является еще ряд стран мира — как в Евросоюзе (Греция, Польша, Румыния), так и в других регионах (Бахрейн, Корея, ОАЭ, Турция).

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Запускаются ракеты ATACMS с помощью хорошо известных украинским Вооруженным силам пусковых установок — HIMARS или MLRS. Так что здесь никаких сюрпризов для Сил обороны Украины нет. Но главным преимуществом этих ракет является дальность поражения — у вариантов MGM-140B ATACMS Block 1A, MGM-168A ATACMS Block 1A и MGM-164 ATACMS 2000 это расстояние может достигать 300 километров.

Данный фактор является ключевым в интересе Украины к такому типу оружия, ибо результатом использования ракет класса ATACMS станет огневой контроль над всей оккупированной территорией Украины. Что, в свою очередь, будет означать стратегическое поражение российских оккупационных войск, которые потеряют на оккупированных территориях Украины все безопасные логистические пути.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за объяснением, подчеркнул, что именно перекрытием логистических путей, а не отсутствием боеприпасов объяснялся "снарядный голод" российского оккупационного контингента на востоке Украины, в частности, на Бахмутском направлении. В случае использования таких дальнобойных ракет, как ATACMS, россияне будут вынуждены выносить свои базы и склады с боеприпасами за пределы Украины, на свою международно признанную территорию. Это принципиально изменит картину военных действий в российско-украинской войне.

"Сапсан" лучше ATACMS. Чем именно

Между тем, отметил Снегирев, Украина несколько лет назад разрабатывала собственный ракетный комплекс, который позволял бы поражать цели на расстоянии до 500 километров. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" (импортный вариант названия "Гром-2") впервые был презентован в 2016 году, но до сих пор, к сожалению, у Украины нет ни одного действующего "Сапсана". По последним данным, обнародованным в середине июня главой "Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса" Игорем Кролом, ОТРК "Сапсан" готов на 65-70%, и для того чтобы завершить работы над этим ракетным комплексом, нужно еще 500 млн долларов.

Конечно, в наших условиях, вероятно, быстрее будет получить от Соединенных Штатов ATACMS. Но есть несколько важных нюансов. Во-первых, Белый дом до сих пор не дал согласия на передачу этих ракет Украине. Дмитрий Снегирев считает, что одной из неназванных причин этой задержки является инцидент с "Русским добровольческим корпусом", который во время своего рейда на территорию Российской Федерации использовал западную технику, переданную Вооруженным силам Украины, что вызвало ответную реакцию сразу трех стран — США, Германии и Бельгии.

"Русский добровольческий корпус", подчеркнул Снегирев, формально является третьей стороной конфликта, поэтому Украина не имела права передавать этой военной группировке образцы западного оружия. Такой шаг со стороны украинской стороны может несколько затормозить сотрудничество с США в этом направлении.

Вместе с тем, наличие собственного ОТРК "Сапсан" снимало бы вопросы разрешений, в частности, по ракетным ударам по территории России. Западные партнеры неоднократно отмечали, что предоставленное ими оружие должно использоваться только для освобождения территории Украины, но не для атак на международно признанную территорию Российской Федерации. В случае с "Сапсаном" — в отличие от ATACMS — Вооруженные силы Украины не имели бы никаких ограничений.

Украина может повлиять на решение США

Но, как уже было сказано, готовых к использованию "Сапсанов" у нас нет, поэтому приходится использовать то оружие, которое дают Вооруженным силам Украины западные партнеры. А они уже предоставили ВСУ два типа дальнобойных ракет — британские Storm Shadow и французские SCALP, которые в определенной степени идентичны и позволяют наносить удары на те же несколько сот километров.

По мнению Дмитрия Снегирева, на решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS может повлиять и эффективность использования европейских аналогов. Снегирев подчеркнул, что процесс предоставления Украине того или иного оружия в течение полномасштабной войны четко связан с демонстрацией успехов с предыдущими образцами вооружения. Так, после того как воины Вооруженных сил Украины продемонстрировали процент пораженных из ПЗРК Javelin танков выше стандартов НАТО, Запад начал поставлять в Украину системы противовоздушной обороны малой и средней дальности. А потом, на фоне успехов с этой техникой, дело дошло и до ракетных комплексов Patriot.

Поэтому определенным образом условия и сроки передачи ВСУ ракет ATACMS зависит и от украинской стороны. Впрочем, с позицией западных партнеров также необходимо считаться. А на нее могут влиять такие неочевидные факторы, как, например, президентские выборы в США, которые пройдут осенью 2024 года.

Ключевой фактор

Дальнобойные ракеты, такие как ATACMS, Storm Shadow или SCALP, являются одним из ключевых факторов освобождения территории. Используя это оружие, Силы обороны Украины смогут взять под огневой контроль всю оккупированную территорию Украины. А это будет означать минимизацию или полную невозможность подвоза боеприпасов к линии фронта, так называемый "снарядный голод" — но уже не на отдельных участках фронта, а на всем театре военных действий.

Таким образом, дальнобойные ракеты вместе с самолетами F-16 в случае успешного использования Вооруженными силами Украины должны изменить ход российско-украинской войны, обеспечив выход ВСУ на государственные границы Украины. Ибо многочисленные удары по нынешним тыловым базам оккупационного контингента сделают бесперспективным расположение этих баз на оккупированной украинской территории, как и пребывание российских войск в целом.