Стало відомо, скільки коштує один постріл ATACMS

Ракета великої дальності ATACMS. Фото: Вікіпедія

Далекобійні балістичні ракети ATACMS є одним із тих видів озброєння, яке Захід ще не постачав Україні. Але далекобійні ракети такого типу є дуже важливими для контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляють офіційні сайти виробника, Lockheed Martin, та агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки США, а також Military Today.

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Балістичні ракети ATACMS виробляє відома американська компанія Lockheed Martin.

На озброєння збройних сил Сполучених Штатів Америки ці ракети надійшли 1991 року.

Існує кілька модифікацій цього виду озброєння - MGM-140A, MGM-140B, MGM-164A, MGM-164B та MGM-168A.

Спеціальних пускових установок для ракет ATACMS немає. Традиційно для цього використовуються такі системи, як M270 MLRS чи M142 HIMARS.

Вартість ATACMS

Ціна на цю балістичну ракету відрізняється залежно від умов та обсягів контракту.

Найдешевшою є ціна, про яку пише видання Military Today — близько 820 тисяч доларів.

Виробник 2020 року повідомляв про загальний обсяг робіт на суму 426 млн доларів. На цю суму планувалося виготовили більше 400 ракет. В середньому одна ракета коштувала близько 1,065 млн доларів.

Варіанти ціни

Є дані і по окремих контрактах.

Так, 70 ракет для збройних сил Фінляндії, з низкою деталей, обладнанням, матеріально-технічною підтримкою та навчанням коштували 132 млн доларів, тобто орієнтовно по 1,88 млн на одну ракету із усіма додатковими послугами.

Для ОАЕ 100 ракет ATACMS разом із 60 недорогих ракетами LCRRPR зі зниженою дальністю обійшлися в 140 млн доларів.

Отже, базовою ціною однієї ракети ATACMS є 1-1,1 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл:

системи протиповітряної оборони Patriot;

ракетної системи залпового вогню HIMARS;

протиракетного комплексу IRIS-T;

зенітного ракетного комплексу NASAMS;

крилатої ракети Storm Shadow.

Додамо, учора, 29 червня, видання The Wall Street Journal написало, що США близькі до того, щоб передати далекобійні ракети ATACMS Збройним силам України..Зазначається, що таке рішення пов'язане з тим, що в Росії почалась внутрішня боротьба за владу.