Военная помощь США, что входит в пакет, как американское оружие повлияет на ход войны

Ракеты ATACMS, ключевая составляющая нового пакета помощи. Фото: Mariusz Burcz

Ситуация с законопроектом о помощи Украине постепенно завершается в американском Конгрессе. Что получат Вооруженные силы Украины в новом пакете, как быстро это произойдет и почему власти Российской Федерации отреагировали на это событие особенно резко — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

В Конгрессе разобрались. Когда ждать оружие

Эпопея с законопроектами о помощи Украине в Палате представителей, нижней палате Конгресса США наконец завершилась. Почти половина представителей Республиканской партии, вместе с представителем трампистского ее крыла, спикером Палаты Майком Джонсоном, наконец-то проголосовала "за" переформатированный (без всяких потерь, стоит отметить) билль.

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Дальше ситуация уже полностью под контролем Белого дома, так что осталось лишь дождаться подписи Джо Байдена — и, как пишут американские СМИ, Пентагон в тот же момент будет готов начать отправку очередного пакета военной помощи в Украину.

Действительно ли все произойдет настолько быстро? Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг этого законопроекта, уверен — ВСУ получат этот пакет достаточно быстро. Особенно некоторые пункты этого пакета — скажем, артиллерийские снаряды.

Почему республиканцы сдались и поддержали помощь Украине

Эксперт объяснил свою уверенность. Дело в том, что затягивание процесса принятия помощи для воюющей с российскими агрессорами Украины ударило уже не только по шансам нашей армии на фронте, но и по международной репутации Соединенных Штатов.

Фактически республиканцы в Палате представителей, устроив этот почти полугодовой марафон, поставили под сомнение мировое лидерство своей страны. А подобные вещи недопустимы для любой важной политической силы, стремящейся получить или удержать поддержку американского общества. Именно поэтому и Джонсон, и Трамп, являвшийся главным камнем преткновения, столь резко изменили свою позицию.

А еще потому, что это било и по их шансам на ноябрьских выборах. Конечно, прежде всего по шансам Дональда Трампа. Недаром незадолго до результативного голосования свежая социология продемонстрировала очень неприятную для фактического представителя Республиканской партии на президентских выборах (официально выдвижение кандидатов состоится летом) — он начал проигрывать Джо Байдену.

Что Украина получит как можно быстрее

Именно поэтому американские конгрессмены уже были вынуждены завершить этот процесс. Это было и в их интересах. А также в интересах Европейского Союза, как это ни странно прозвучит. Дмитрий Снегирев подчеркнул, что одними из первых американцы пришлют в Украину артиллерийские снаряды.

Здесь причина того, что та партия снарядов, поиском которой занимался президент Чехии Петр Павел — она прибудет в Украину ориентировочно в конце мая. Так что американские снаряды будут нужны здесь и сейчас, чтобы закрыть этот пробел к моменту поставки европейцами обещанного и якобы найденного миллиона снарядов.

Впрочем, не этими единственными боеприпасами. Дмитрий Снегирев уверен, что в новом пакете будет и артиллерийская техника — как ствольная, так и реактивная, будут системы противовоздушной обороны (как из США напрямую, так и по "револьверной схеме" из Испании и Греции). А также будут дальнобойные ракеты ATACMS. И с ними связана самая яркая реакция на результативное голосование в Палате представителей — реакция руководства Российской Федерации и кремлевских пропагандистов.

Почему Россия испугалась нового пакета помощи для ВСУ

Напомним, что и медиапропагандист Владимир Соловьев, и министр Сергей Лавров начали угрожать Украине превентивным ядерным ударом именно через ATACMS'ы. Почему же Кремль отреагировал так бурно, хотя ВСУ раньше уже получали и использовали (успешно, конечно) эти американские ракеты? Причина здесь, отметил Дмитрий Снегирев, проста.

Раньше мы получали базовый вариант ракет с дальностью ударов до 160 километров. Теперь же в Украину приедут более новые модификации – дальность поражения которых увеличена до 300 километров. А это значит, что под огневым контролем ATACMS'ов окажется вся оккупированная россиянами территория Украины.

Включая Крымский полуостров. Что в перспективе будет означать удары как по разнообразной военной и критической инфраструктуре оккупантов на территории Крыма, так и по Крымскому мосту, который после многочисленных успешных атак на корабли Черноморского флота (прежде всего на большие десантные корабли) остался единственным логистическим путем для снабжения оружием и живой силы в Крым и, соответственно, в Херсонскую и Мелитополь. Именно это и напугало российское руководство настолько, что оно снова заговорило о возможном использовании ядерного оружия.