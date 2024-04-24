Військова допомога США, що входить у пакет, як американська зброя вплине на перебіг війни

Ракети ATACMS, ключова складова нового пакету допомоги. Фото: Mariusz Burcz

Ситуація із законопроєктом про допомогу для України поступово завершується у американському Конгресі. Що отримають Збройні сили України у новому пакеті, як швидко це станеться і чому влада Російської Федерації відреагувала на цю подію особливо різко — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

В Конгресі розібралися. Коли чекати зброю

Епопея із законопроектами про допомогу Україні у Палаті представників, нижній палаті Конгресу США, нарешті завершилася. Майже половина представників Республіканської партії, разом із представником трампістського її крила, спікером Палати Майком Джонсоном, нарешті проголосувала "за" переформатований (без жодних втрат, варто відзначити) білль.

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Далі ситуація уже повністю під контролем Білого дому, тож залишилося лише дочекатися підпису Джо Байдена — і, як пишуть американські ЗМІ, Пентагон в той же момент буде готовий розпочати відправлення чергового пакету військової допомоги до України.

Чи ж насправді усе відбудеться настільки швидко? Військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням прокоментувати ситуацію навколо цього законопроєкту, упевнений — ЗСУ отримають цей пакет досить швидко. Особливо деякі пункти цього пакету — скажімо, артилерійські снаряди.

Чому республіканці здалися і підтримали допомогу Україні

Експерт пояснив свою упевненість. Справа в тому, що затягування процесу ухвалення допомоги для воюючої з російськими агресорами України ударило уже не тільки по шансах нашої армії на фронті — а й по міжнародній репутації самих Сполучених Штатів.

Фактично, республіканці в Палаті представників, влаштувавши цей майже піврічний марафон — поставили під сумнів світове лідерство своєї країни. А подібні речі неприпустимі для будь-якої поважної політичної сили, яка прагне здобути чи утримати підтримку американського суспільства. Саме тому і Джонсон, і Трамп, який був головним каменем спотикання, настільки різко змінили свою позицію.

А ще тому, що це било і по їхніх шансах на листопадових виборах. Звісно ж, перш за все по шансах Дональда Трампа. Недаремно ж незадовго до результативного голосування свіжа соціологія продемонструвала дуже неприємну для фактичного представника Республіканської партії на президентських виборах (офіційно висунення кандидатів відбудеться улітку) — він почав програвати Джо Байдену.

Що Україна отримає якнайшвидше

Саме тому американські конгресмени уже були змушені завершити цей процес. Це було і в їхніх інтересах. А також в інтересах Європейського Союзу, як це не дивно прозвучить. Дмитро Снєгирьов наголосив, що одними із перших американці пришлють до України артилерійські снаряди.

Тут причиною є те, що та партія снарядів, пошуком якої опікувався президент Чехії Петр Павел — вона прибуде до України орієнтовно наприкінці травня. Тож американські снаряди будуть потрібні тут і зараз, аби закрити цю прогалину до моменту постачання європейцями обіцяного і начебто знайденого мільйона снарядів.

Втім, не цими боєприпасами єдиними. Дмитро Снєгирьов упевнений, що у новому пакеті буде і артилерійська техніка — як ствольна, так і реактивна, будуть системи протиповітряної оборони (як із США напряму, так і "револьверною схемою" з Іспанії та Греції). А також будуть далекобійні ракети ATACMS. І з ними пов’язана найяскравіша реакція на результативне голосування у Палаті представників — реакція керівництва Російської Федерації та кремлівських пропагандистів.

Чому Росія злякалася нового пакету допомоги для ЗСУ

Нагадаємо, що і медіапропагандист Володимир Соловйов, і міністр Сергій Лавров почали погрожувати Україні превентивним ядерним ударом — саме через ATACMS’и. Чому ж Кремль відреагував так бурхливо, хоча ЗСУ раніше уже отримували і використовували (успішно, звісна річ) ці американські ракети? Причина тут, зазначив Дмитро Снєгирьов, проста.

Раніше ми отримували базовий варіант ракет, з дальністю ударів до 160 кілометрів. Тепер же до України приїдуть новіші модифікації — дальність ураження яких збільшена до 300 кілометрів. А це означає, що під вогневим контролем ATACMS’ів опиниться уся окупована росіянами територія України.

Включно із Кримським півостровом. Що в перспективі означатиме удари як по різноманітній військовій та критичній інфраструктурі окупантів на території Криму, так і по Кримському мосту — який після численних успішних атак на кораблі Чорноморського флоту (перш за все, на великі десантні кораблі) залишився єдиним логістичним шляхом для постачання зброї та живої сили в Крим і, відповідно, на Херсонщину та в Мелітополь. Саме це й налякало російське керівництво настільки, що воно знову заговорило про можливе використання ядерної зброї.