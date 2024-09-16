Россия могла развернуть новое производство шахедов — эксперт

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Эксперт по авиации Константин Криволап заявил, что Россия значительно увеличила количество дронов-камикадзе "Шахед", которые используются для атак на Украину. Он считает, что для этого могут быть две основные причины.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина в понедельник, 16 сентября.

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"Меня удивляет такое большое количество летающих "Шахедов". Это говорит о том, что у россиян либо появилось дополнительное производство, либо то производство, которое было развернуто раньше, то они достигли там возможностей по комплектации, по производству фюзеляжей и т.д.", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что нынешние объемы "Шахедов" значительно превышают количество, предусмотренное соглашением между Россией и Тегераном, заключенном в 2022 году.

"И гораздо больше, чем укладывается в соглашение между Россией и Тегераном, которое в 2022 году было подписано на шесть тысяч "Шахедов". Они уже перевалили, видимо, за эту цифру. А там контракт истекает в мае 2025 года", — отметил Криволап.