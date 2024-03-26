Нацгвардия Украины, история создания, цель и задачи НГУ во времена провозглашения независимости

История длиной в 33 года — как в Украине появилась Национальная гвардия
26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии Украины. Но до 2000 года этот праздник занимал в календаре другой день и был посвящен другой Нацгвардии, первой украинской силовой структуре. О Национальной гвардии Украины, созданной еще до международного признания нашего государства — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.
Республиканская гвардия
История первой украинской Национальной гвардии началась сразу после провозглашения Верховного Совета УССР независимости нашего государства. Это была срочная необходимость — у новопровозглашенной независимой страны не было своих военных формирований и силовых структур. Все подразделения советской армии, милиция и структуры Комитета госбезопасности подчинялись союзному правительству в Москве.
Поэтому уже 30 августа 1991 года Президиум Верховной Рады Украины (главный государственный орган в нашем государстве на тот момент) принял указ №1465-XII, подписанный председателем ВР Леонидом Кравчуком. Этот указ подчеркивал, что все военные части армии СССР, находящиеся на территории Украины, подчиняются непосредственно украинским властям.
Именно на их базе была создана первая собственно украинская военная структура. Она получила название "Республиканская гвардия Украины". Некоторое время у Республиканской гвардии не было командующего (да и фактически еще не существовавшей). Только 22 октября первым главой будущей Нацгвардии стал бывший командир Днепропетровской дивизии внутренних войск полковник Владимир Кухарец. Он был не только первым руководителем НГУ, но и руководил им дольше всего — вплоть до 1995 года.
Из чего состояла первая Нацгвардия
С начала 1992 года после референдума о независимости и массовом международном признании Украины Национальная гвардия начала формироваться уже как полноценная боевая структура. 5 января 16671 военнослужащий, который был зачислен в состав НГУ, принял присягу на верность Украины.
Некоторые части, составившие Национальную гвардию, были созданы с нуля. Другие же стали переформатированными соединениями внутренних войск и подразделениями МВД, так называемыми "специальными моторизованными частями милиции".
1-я дивизия была создана, конечно, в столице, поэтому получила название Киевской. Подразделения этой дивизии базировались не только в столице, но и в соседнем Житомире. Всего было создано семь дивизий НГУ:
- 1-я — Киевская;
- 2-я — Восточная (Харьков);
- 3-я — Южная (Одесса);
- 4-я — Северная (Донецк);
- 5-я — Западная (Львов);
- 6-я — Восточная (Чугуев);
- 7-я — Крымская (Симферополь).
Первые задачи, первые герои
Уже в первый год своего существования Национальная гвардия занялась серьезными делами. Главной проблемой молодого Украинского государства в тот момент стала граница с Республикой Молдова, которая на тот момент фактически отсутствовала (из-за того, что до 1991 года это была лишь административная граница между двумя союзными республиками).
В Молдове в то время началась настоящая война между официальными властями и пророссийскими сепаратистами из так называемого "Приднестровья". Для того чтобы война не перекинулась на территорию Украины, на границу с "Приднестровьем" в Одесскую область были переброшены подразделения сразу трех дивизий Нацгвардии (а также 93-й мотострелковой дивизии, которая уже на месте передала НГУ свою боевую технику).
В последующие годы Национальная гвардия регулярно работала по этому направлению. Иногда приходилось делать это с риском для жизни. Так, майор Запорожского полка НГУ Владимир Игнатьев в июле 1992 года ценой собственной жизни обезвредил гражданина Республики Казахстан, сражавшегося на стороне приднестровских сепаратистов.
Политические игры и расформирование Нацгвардии
Второй президент Украины Леонид Кучма вскоре после победы на выборах уже в январе 1995 года издал указ о передаче на баланс Министерства внутренних дел части подразделений Национальной гвардии.
Причиной такого шага стало то, что эти подразделения (расположенные в основном на Востоке) продолжали выполнять свои предыдущие, фактически милицейские обязанности. Тогдашний глава НГУ уже генерал-лейтенант НГУ Кухарец протестовал против такого решения — но уволить его Кучма не мог, потому что назначала военного на должность Верховная Рада.
Только в октябре 1995 года Леонид Кучма полностью подчинял себе Национальную гвардию, сделав это на основании того, что он как Президент является Верховным главнокомандующим. После этого Кухарца сразу сняли, а на его месте оказался генерал-лейтенант Александр Кузьмук, который позже возглавит Министерство обороны.
Прекратила свое существование первая украинская Национальная гвардия в конце 90-х. Кучма тогда решил, что НГУ дублирует функции других структур — силовых и военных, поэтому в декабре 1999 года своим указом передал подразделения Нацгвардии в другие военные формирования. А 11 января 2000 года закон "О расформировании Национальной гвардии Украины" приняла прокучмовская Верховная Рада.
В 2008 году третий президент Украины Виктор Ющенко пытался возродить НГУ, но его законопроект отклонили, ссылаясь на 17-ю статью Конституции. И только в марте 2014 года, когда уже началась российско-украинская война, парламент прислушался к аргументам и.о. президента Александра Турчинова — и принял закон о Национальной гвардии Украины. С тех пор и по сей день нацгвардейцы, как и в начале 90-х, принимают самое активное участие в обороне нашего государства.
А в состав ВСУ мобилизуют бывших членов первой Национальной гвардии, создававшейся в начале истории независимой Украины. И они также защищают свою землю от российских оккупантов, отдавая свои жизни за родину.
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