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История длиной в 33 года — как в Украине появилась Национальная гвардия

26 марта 2024 20:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Нацгвардия Украины, история создания, цель и задачи НГУ во времена провозглашения независимости
Национальная гвардия Украины Фото: пресс-служба Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии Украины. Но до 2000 года этот праздник занимал в календаре другой день и был посвящен другой Нацгвардии, первой украинской силовой структуре. О Национальной гвардии Украины, созданной еще до международного признания нашего государства — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Республиканская гвардия

История первой украинской Национальной гвардии началась сразу после провозглашения Верховного Совета УССР независимости нашего государства. Это была срочная необходимость — у новопровозглашенной независимой страны не было своих военных формирований и силовых структур. Все подразделения советской армии, милиция и структуры Комитета госбезопасности подчинялись союзному правительству в Москве.

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Поэтому уже 30 августа 1991 года Президиум Верховной Рады Украины (главный государственный орган в нашем государстве на тот момент) принял указ №1465-XII, подписанный председателем ВР Леонидом Кравчуком. Этот указ подчеркивал, что все военные части армии СССР, находящиеся на территории Украины, подчиняются непосредственно украинским властям.

Указ о создании Республиканской гвардии Украины
Указ о создании Республиканской гвардии Украины

Именно на их базе была создана первая собственно украинская военная структура. Она получила название "Республиканская гвардия Украины". Некоторое время у Республиканской гвардии не было командующего (да и фактически еще не существовавшей). Только 22 октября первым главой будущей Нацгвардии стал бывший командир Днепропетровской дивизии внутренних войск полковник Владимир Кухарец. Он был не только первым руководителем НГУ, но и руководил им дольше всего — вплоть до 1995 года.

Из чего состояла первая Нацгвардия

С начала 1992 года после референдума о независимости и массовом международном признании Украины Национальная гвардия начала формироваться уже как полноценная боевая структура. 5 января 16671 военнослужащий, который был зачислен в состав НГУ, принял присягу на верность Украины.

Некоторые части, составившие Национальную гвардию, были созданы с нуля. Другие же стали переформатированными соединениями внутренних войск и подразделениями МВД, так называемыми "специальными моторизованными частями милиции".

1-я дивизия была создана, конечно, в столице, поэтому получила название Киевской. Подразделения этой дивизии базировались не только в столице, но и в соседнем Житомире. Всего было создано семь дивизий НГУ:

  • 1-я — Киевская;
  • 2-я — Восточная (Харьков);
  • 3-я — Южная (Одесса);
  • 4-я — Северная (Донецк);
  • 5-я — Западная (Львов);
  • 6-я — Восточная (Чугуев);
  • 7-я — Крымская (Симферополь).

Первые задачи, первые герои

Уже в первый год своего существования Национальная гвардия занялась серьезными делами. Главной проблемой молодого Украинского государства в тот момент стала граница с Республикой Молдова, которая на тот момент фактически отсутствовала (из-за того, что до 1991 года это была лишь административная граница между двумя союзными республиками).

В Молдове в то время началась настоящая война между официальными властями и пророссийскими сепаратистами из так называемого "Приднестровья". Для того чтобы война не перекинулась на территорию Украины, на границу с "Приднестровьем" в Одесскую область были переброшены подразделения сразу трех дивизий Нацгвардии (а также 93-й мотострелковой дивизии, которая уже на месте передала НГУ свою боевую технику).

Владимир Игнатьев, один из первых героев Нацгвардии
Владимир Игнатьев

В последующие годы Национальная гвардия регулярно работала по этому направлению. Иногда приходилось делать это с риском для жизни. Так, майор Запорожского полка НГУ Владимир Игнатьев в июле 1992 года ценой собственной жизни обезвредил гражданина Республики Казахстан, сражавшегося на стороне приднестровских сепаратистов.

Политические игры и расформирование Нацгвардии

Второй президент Украины Леонид Кучма вскоре после победы на выборах уже в январе 1995 года издал указ о передаче на баланс Министерства внутренних дел части подразделений Национальной гвардии.

Причиной такого шага стало то, что эти подразделения (расположенные в основном на Востоке) продолжали выполнять свои предыдущие, фактически милицейские обязанности. Тогдашний глава НГУ уже генерал-лейтенант НГУ Кухарец протестовал против такого решения — но уволить его Кучма не мог, потому что назначала военного на должность Верховная Рада.

Только в октябре 1995 года Леонид Кучма полностью подчинял себе Национальную гвардию, сделав это на основании того, что он как Президент является Верховным главнокомандующим. После этого Кухарца сразу сняли, а на его месте оказался генерал-лейтенант Александр Кузьмук, который позже возглавит Министерство обороны.

Прекратила свое существование первая украинская Национальная гвардия в конце 90-х. Кучма тогда решил, что НГУ дублирует функции других структур — силовых и военных, поэтому в декабре 1999 года своим указом передал подразделения Нацгвардии в другие военные формирования. А 11 января 2000 года закон "О расформировании Национальной гвардии Украины" приняла прокучмовская Верховная Рада.

В 2008 году третий президент Украины Виктор Ющенко пытался возродить НГУ, но его законопроект отклонили, ссылаясь на 17-ю статью Конституции. И только в марте 2014 года, когда уже началась российско-украинская война, парламент прислушался к аргументам и.о. президента Александра Турчинова — и принял закон о Национальной гвардии Украины. С тех пор и по сей день нацгвардейцы, как и в начале 90-х, принимают самое активное участие в обороне нашего государства.

А в состав ВСУ мобилизуют бывших членов первой Национальной гвардии, создававшейся в начале истории независимой Украины. И они также защищают свою землю от российских оккупантов, отдавая свои жизни за родину.

Нацгвардия
Украина
история
Леонид Кучма
война в Украине

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