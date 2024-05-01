Казахстан продал самолеты США для ВСУ, детали соглашения, реакция России

Самолет Су-25 казахстанских вооруженных сил. Фото: Википедия

По информации СМИ, Соединенные Штаты Америки приобрели у Казахстана 81 боевой самолет советских времен, предположительно для того, чтобы передать Вооруженным силам Украины. Что известно об этих самолетах, зачем они украинским воздушным силам,и почему Казахстан решился на такой шаг — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Самолеты для США. И Украины?

История распродажи списанной военной техники, которая происходила в Казахстане, неожиданно обернулась связью с российско-украинской войной. Как известно, эта центральноазиатская страна выставила на продажу 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен, которые уже были списаны и не использовались вооруженными силами.

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Большую часть, 81 самолет, приобрели, по сообщению СМИ, Соединенные Штаты Америки. Среди приобретенного — перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24. Вся эта техника, конечно же, еще советских времен, 70-80-х годов выпуска.

Зачем устаревшая советская авиация Соединенным Штатам? Как утверждают все те же СМИ, США планируют передать самолеты Украине, которая сейчас до получения американских истребителей F-16 также использует исключительно советскую авиационную технику. Но насколько это реально и полезно для Украины?

Воздушные силы ВСУ: не летать, а ремонтировать

Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новости.LIVE обратились за комментарием, отметил, что о состоянии казахстанских самолетов может свидетельствовать общая сумма, выплаченная за все 117 единиц авиационной техники. Это 1 миллиард тенге, или 2,26 миллиона долларов США.

Это означает, подчеркнул Черник, что самолеты, списанные и проданные Казахстаном, не являются полноценной боевой техникой. И их можно использовать в основном как ремонтную базу — то есть снимать с них нужные для украинских самолетов запчасти.

А в Воздушных силах ВСУ сейчас используют три типа советских самолетов — бомбардировщики Су-24, которые удалось вооружить крылатыми ракетами Storm Shadow, штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29. Украинская авиатехника тоже нуждается в запчастях и ремонте, поэтому подобный "пакет помощи" может пригодиться.

Мотивы Казахстана: деньги и геополитика

Мотивы Соединенных Штатов в этой истории ясны. F-16 еще не прибыли в Украину и дадут их Воздушным силам ВСУ не так много, чтобы можно было говорить о закрытии всех потребностей украинских летчиков. Поэтому и дальше придется использовать советские Су и МиГи. Именно для того. чтобы продлить сроки эксплуатации этих самолетов, которые использует Украина, и будет потрачено "казахстанское приобретение".

А вот почему на этот шаг решился Казахстан — вопрос открытый. По мнению Петра Черника, одним из факторов может быть банальное желание местных властей заработать на ненужной технике, которую все равно пришлось бы утилизировать. А так Астана, помогая таким образом Киеву, еще и получит определенную финансовую выгоду.

Кроме того, подчеркнул эксперт, Казахстан находится в интереснейшей геополитической ситуации. С одной стороны, эта страна является членом ОДКБ, находящейся под контролем России военной организации, и Таможенного союза, такого же пророссийского экономического союза. С другой стороны, активно сотрудничает с американским бизнесом, в частности нефтяным (компания ExxonMobil активно инвестирует в казахстанскую нефтегазовую отрасль).

Таким образом, Астана, формально оставаясь в кремлевской орбите, постепенно дрейфует в направлении Вашингтона. И этот шаг с продажей США устаревших небоевых самолетов для нужд Воздушных сил ВС Украины может быть частью геополитической игры.

Россия: промолчит, потому что ссориться невыгодно

Игры, которая, конечно же, вызвала бурную реакцию у российских пропагандистов. В тамошних медиа искренне возмущались "коварством" Казахстана. А вот власти Российской Федерации не отреагировали на историю с казахстанскими самолетами.

Петр Черник уверен — это потому, что реагировать им просто нечем. Ибо любая острая реакция в адрес Астаны — фактически выстрел в ногу самим себе. Потому что, во-первых, Казахстан активно торгует с Россией, которая уже не первый год находится под мощными западными санкциями. И разрывать связи с важным торговым партнером Кремль сейчас не будет.

Кроме того, напомнил эксперт, Казахстан является мощным хабом для поставок в Россию микроэлектроники. А это потребности военно-промышленного комплекса, производство вооружения и техники (в частности ракет). Без этого Россия вообще не может остаться. Путину придется смириться с такой своенравностью формальных партнеров.

Как и с тем, резюмировал Петр Черник, что вся эта история лишний раз подчеркивает печальный для Кремля факт — Россия продолжает терять свое влияние не только в мире в целом, но и в якобы вполне лояльных странах. Которые, с одной стороны, радостно сотрудничают с РФ, зарабатывая на ней немаленькие средства, а с другой — готовы к сотрудничеству с "недружественными" в Кремле странами.