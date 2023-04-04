"В Бахмуте безопаснее": в ВСУ объяснили частые поездки Пригожина в зону боевых действий

Евгений Пригожин

Основатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время все чаще появляется в Бахмуте, где проходят активные боевые действия. В ВСУ иронически предполагают, что после взрыва в кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский, Пригожину оставаться и в Санкт-Петербурге опасно.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Пригожин ездит в Бахмут, наверное, потому, что в Петербурге ему сейчас опасно, там сейчас взрываются рестораны", — сказал Череватый.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ вспомнил, как Пригожин обнародовал видео, где заявил, что его наемники якобы "юридически взяли Бахмут" и "готовятся вывесить флаг над городской администрацией".

Он также отметил, что "вагнервцы" устанавливают флаги на зданиях, которых давно уже не существует. Да, здание, как говорит Пригожин, городской администрации, просто уничтожено.

"Но несмотря на это Бахмут остается направлением главного удара врага, сил "Вагнера". За эти сутки было 32 атаки врага, 26 боестолкновений в Бахмуте и на окраинах, 91 оккупанта уничтожено, 119 получили ранения, подбит их танк, РСЗО и три полевых склада боеприпасов", — добавил Череватый.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

СМИ обнародовали видео, как Владлен Татарский получил в подарок статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

Аналитики ISW предполагают, что взрыв на мероприятии с участием российского "военкора" Владлена Татарского, вероятно, был специально спланирован в помещении кафе, принадлежащего Евгению Пригожину. Эта ликвидация является предупреждением самому владельцу ЧВК "Вагнер".