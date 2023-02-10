Ракетная атака сегодня 10 февраля: анализ мощного удара

В общей сложности была выпущена 71 ракета, в том числе с пятью ночными. Из них силы ПВО уничтожили 61

10 февраля враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. С воздуха, районов Каспийского моря и Волгодонска атаковал ракетами Х-101 и Х-555, а с кораблей в Черном море — крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". В общей сложности была выпущена 71 ракета, в том числе с пятью ночными. Из них силы ПВО уничтожили 61.

По словам главнокомандующими ВСУ Валерия Залужного, два "Калибра" пересекли воздушное пространство сначала Молдовы, а затем Румынии, и зашли в украинское в направлении Черновцов. И если Молдова данную информацию подтвердила, то Румыния нет.

Новини.LIVE собрали итоги очередной ракетной атаки по Украине.

Сначала враг "прощупывал" ПВО иранскими дронами, а потом запустил ракеты

Нынешняя масштабная ракетная атака стала четырнадцатой, начиная с 10 октября, когда враг целенаправленно бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Сначала в ночь на пятницу, 10 февраля, чтобы разведать ситуацию и "прощупать" ПВО, враг выпустил по юго-восточным областям семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" — из российского фрегата в Черном море. ПВО удалось уничтожить пять "Калибров" и пять дронов.

Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из российского Белгорода по Харьковщине и из оккупированного Токмака по Запорожской области. В общей сложности до 35 ракет С-300, которые украинское ПВО не может уничтожать в воздухе. Это был самый массированный удар данными ракетами за весь неполный год войны в Украине.

"У них есть возможность безнаказанно применять С-300 по прифронтовым городам. Дальность применения данных ракет до 150 км. Ими целят по объектам критической инфраструктуры, но с такого расстояния пуски крайне неточные. Поэтому летит в жилые дома и убивает людей. С-300 для россиян — оружие терроризма", — пояснил в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат

Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс начались около 08:30 утра 10 февраля. Воздушная тревога по всей территории Украины продолжалась 3,5 часа.

"Зима заканчивается, и враг пытается нанести нам максимальный ущерб. Но наши ПВО сработало успешно, используя все имеющиеся у нас средства. Если бы была авиация, приспособленная к таким пускам, нам было бы легче сбивать цели", — пояснил спикер Воздушных сил.

Российские "Калибры" пересекли воздушное пространство Румынии

По данным главнокомандующими ВСУ Валерия Залужного, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдова.

Ориентировочно в 10:33 они пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря и сбиты над территорией Украины.

Игнат говорит, что у Украины была возможность нанесения удара по этим ракетам еще на подступах к границам Украины, но из-за угрозы ее попадания на территорию других стран такого делать не стали. Но это прецедент. Реакция в мире будет, такого еще не случалось.

"Многие российские корабли с "Калибрами" находятся в Средиземном море, поэтому реагировать нужно. Ну и усиливать воздушную оборону нашей страны раньше запланированного времени. Тогда будет другая история. С получением дополнительных систем ПВО, особенно "Патриотов", россияне поймут, что бить по нашей инфраструктуре нет смысла", — уточнил Игнат.

Пуск "Калибра"

И если в минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства российскими ракетами (кстати, уже в третий раз. — Ред.), то в Румынии отмалчиваются. По данным их Минобороны, ближайшая точка траектории цели была в 35 километрах северо-восточнее границы.

На этом пока история с российскими ракетами в воздушном пространстве страны НАТО закончилась. Украина настаивает на достоверности своих данных и передаст их международным партнерам. А заместитель главы Комитета по нацбезопасности Егор Чернев считает, что Запад должен отреагировать так же, как в ноябре 2015 года сделал турецкий президент Реджеп Эрдоган. Напомним, что ВВС Турции сбили российский Су-24 в небе над Сирией, после того как тот нарушил турецкое воздушное пространство.

Чернев уверен, что ракета, запущенная на Черновцы через территорию Молдовы и Румынии, — сознательный вызов Западу, чтобы увидеть реакцию и оценить решимость НАТО принять непосредственное участие в конфликте в случае эскалации со стороны россии и пересечения ею красных линий.

Егор Чернев

"Эрдоган заставил себя уважать. Такую же решимость должен продемонстрировать Запад. Сбивать российские ракеты, усиливать санкции и немедленно предоставить Украине авиацию и ATACMS. У путина не должно быть никаких иллюзий, что кого-то в Европе он еще может прогнуть. Иначе последствия для Европы будут ужасающими" ,— уточнил Чернев.

Сколько денег стоила рф ракетная атака

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии Новини.LIVE заверил, что не стоит надеяться, что россияне вдруг прекратят наносить ракетные удары по Украине. Они будут продолжать применять как запасы ракет, так и новые, только с конвейера. Даже несмотря на то, что зашли в свой критический минимум.

"Вместо 30% у них уже 20% остатков, но до весны не стоит надеяться, что ракетные удары прекратятся. Возможно, они будут не такими массовыми, но они будут. Россия понимает, что это оружие террора, и будет продолжать его применять по нашей территории. Единственное, что защитит наше воздушное пространство, — это новейшие системы ПВО, которые мы должны получить, и самолеты. С последними сложнее", — уточнил Кузан.

Учитывая стоимость ракет Х-101 — 13 млн долларов, Х-555 — 4 млн долларов и "Калибра" — 6,5 млн долларов, ракетный пуск 10 февраля мог обойтись врагу не менее чем в 800 млн долларов.