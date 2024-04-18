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"Колыбель" Ту-160 и Ту-22 — что известно об атакованном ГУР авиазаводе в Казани

18 апреля 2024 00:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
"Колыбель" Ту-160 и Ту-22 — что известно об атакованном ГУР авиазаводе в Казани
Недостроенный стратегический бомабардировщик-ракетоноситель Ту-160 в цехе Казанского авиазавода. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Беспилотники Главного управления разведки в среду, 17 апреля, атаковали Казанский авиазавод имени Сергея Горбунова. На нем строились и обслуживались стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-22 и Ту-160, однако не все мощности на предприятии позволяли это делать.

Об этом информирует аналитический портал Defence Express.

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Что происходило на авиазаводе

Как отмечается, в феврале 2024 года, когда президент России, Владимир Путин находился с визитом на предприятии, стало известно, что за последние два года филиал "Туполева" провел полную модернизацию лишь двух Ту-160, и объявил о планах построить еще два таких самолета по советским программам.

Однако построенные по советским заготовкам машины вывели из цеха еще перед вторжением в 2022 году, но почему-то ни Сергей Суровикин, бывший командующий ВКС, ни Сергей Шойгу бомбардировщики в строй не ввели.

Ту-160 казанский завод
Недостроенный Ту-160 на стапелях Казанского авиазавода. Архивное фото из открытых источников

В марте прошлого года из цехов вывели другую машину — бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22. Но за последние пять лет это была единственная модернизированная машина такого типа, а другие данные по поводу как строительства, так и по модернизации "людоедов" отсутствовали.

Ту-22 казаньский завод
Ту-22 на полигоне завода. Архивное фото из открытых источников

Портал отмечает, что как ВКС, так и Минобороны России заказали у завода полную модернизацию стратегической авиации для дозаправки в воздухе и, кроме того, партию пассажирских лайнеров Ту-214 в размере 70 машин. Однако ни один из этих планов не реализовался из-за неудовлетворительного состояния производственных мощностей и цехов завода, в которых еще и планируется обслуживание турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95. В то время как штат работников филиала "Туполева" насчитывает 8,5 тысяч человек, что чрезвычайно мало для такого объекта.

Напомним, 17 апреля украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8, стоимостью в 10-15 миллионов долларов.

В этот же день спецназовцы ГУР атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в российском Ковилкино в Мордовии, ударив по радиолокационной станции "Контейнер".

Украина
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