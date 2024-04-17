Українські військові знищили російський літак гелікоптер Мі-8

Російський вертоліт Мі-8. Фото: росЗМІ

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в російській Самарі знищено транспортний вертоліт Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.

Про це пресслужба ГУР повідомила у середу, 17 квітня, та показали відповідне відео.

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У розвідці розповіли, що 17 квітня на аеродромі "Кряж" у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8. Там зазначили, що ворог використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу.

"Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня безпілотники ГУР здійснили атаку на російський аеродром в Єйськ. Внаслідок цього вдалося пошкодити сім ворожих літаків.

Того ж дня Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ. Було знищено щонайменше шість літаків.

Також уночі 5 квітня в Росії лунали вибухи одразу у трьох регіонах. Росіяни заявляли про атаку дронів в Ростовській області, в Єйську та в Енгельсі.