"Колиска" Ту-160 та Ту-22 — що відомо про атакований ГУР авіазавод в Казані

Недобудований стратегічний бомабардувальник-ракетоносій Ту-160 в цеху Казанського авіазаводу. Фото: росЗМІ

Безпілотники Головного управління розвідки у середу, 17 квітня, атакували Казанський авіазавод імені Сергія Горбунова. На ньому будувалися та обслуговувалися стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-22 та Ту-160, проте водночас не всі потужності на підприємстві дозволяли це робити.

Про це інформує аналітичний портал Defence Express.

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Як зазначається, цьогоріч у лютому 2024 року, коли президент Росії, Володимир Путін перебував з візитом на підприємстві, то стало відомо, що за останні два роки філія "Туполєва" провела повну модернізацію лише двох Ту-160 та оголосила про плани побудувати ще два таких літаки за радянськими програмами.

Проте побудовані за радянськими заготовками машини вивели з цеху ще перед вторгненням у 2022 році, але чомусь ані Сергій Суровікін, який тоді командував ПКС, ані Сергій Шойгу бомбардувальники не увели в стрій.

Недобудовані Ту-160 на стапелях Казанського авіазаводу. Архівне фото з відкритих джерел

Торік у березні з цехів вивели іншу машину — бомбардувальник-ракетоносій Ту-22. Але за останні п'ять років це була єдина модернізована машина такого типу, а інші дані з приводу як будівництва, так і по модернізації "людожерів" були відсутні.

Ту-22 на полігоні заводу. Архівне фото з відкритих джерел

Портал зазначає, що як ПКС, так і Міноборони Росії замовили у заводу повну модернізацію стратегічної авіації для дозаправлення у повітрі, і, крім того — партію пасажирських лайнерів Ту-214 в розмірі 70 машин. Проте жоден з цих планів не реалізувався через незадовільний стан виробничих потужностей та цехів заводу, в якому ще й планується обслуговування турбогвинтових бомбардувальників Ту-95. Тоді як штат працівників філії "Туполєва" налічує 8,5 тисяч осіб, що надзвичайно мало для такого об'єкта.

Нагадаємо, 17 квітня українські військові знищили російський гелікоптер Мі-8, вартістю у 10-15 мільйонів доларів.

Цього ж дня спецпризначенці ГУР атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 у російському Ковилкіно, що у Мордовії, вдаривши по радіолокаційній станції "Контейнер".