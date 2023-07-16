Маск назвал лицемерием снабжение США кассетных снарядов Украине

Изобретатель и миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS

Миллиардер и предприниматель Илон Маск называет лицемерием поставку кассетных снарядов в Украину из Соединенных Штатов Америки.

Маск убежден, что это приведет к негативным последствиям. Об этом он написал в Twitter.

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Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск подверг критике решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы.

"Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их на использование?" — говорится в сообщении Маска.

Илон Маск также считает, что это решение приведет к негативным последствиям.

"Ничего хорошего из этого не будет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", — написал Маск.

Напомним, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки. Решение об их передаче было принято на прошлой неделе.

Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.