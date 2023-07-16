Маск назвав лицемірством постачання США касетних снарядів Україні

Винахідник та мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS

Мільярдер та підприємець Ілон Маск називає лицемірством постачання касетних снарядів в Україну зі Сполучених Штатів Америки.

Маск переконаний, що це призведе до негативних наслідків. Про це він написав у Twitter.

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Американський підприємець та винахідник Ілон Маск розкритикував рішення США надати Україні касетні боєприпаси.

"Америка завжди засуджувала як зло тих, хто використовує касетні бомби, а тепер ми відправляємо їх на використання?"— йдеться в дописі Маска.

Ілон Маск також вважає, що таке рішення призведе до негативних наслідків.

"Нічого доброго з цього не буде. Доля любить іронію, але ненавидить лицемірство", — написав Маск.

Нагадаємо, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки. Рішення про їх передачу було ухвалено минулого тижня.

Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.